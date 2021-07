Czechy, wybuch w zakładach produkcyjnych biopaliwa

W wybuchu i pożarze, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w zakładach chemicznych „Preol” w Lovosicach na północnym zachodzie Czech, 4 osoby zostały poszkodowane. Pożar jest pod kontrolą, poinformowała lokalna straż pożarna

Z 12 jednostek interweniujących po wybuchu i powstaniu pożaru jednej z hal zakładów, na miejscu pozostawiono 7. Do akcji wezwano śmigłowiec wyposażony w kamerę termowizyjną. Według rzecznika straży pożarnej z Uścia nad Łabą Milana Rudolfa dalsze eksplozje już nie zagrażają zakładom, w których produkowane są biopaliwa z rzepaku. Nad ranem zrezygnowano z gaszenia hali, w której doszło do wybuchu, a strażacy pilnują, aby płomienie nie zagroziły innym budynkom.

Trzech rannych to zakładowi strażacy, którzy rozpoczęli gaszenie pożaru bezpośrednio po wybuchu. Jeden z nich został przewieziony śmigłowcem do specjalistycznej kliniki poparzeń w Pradze. Czwarta osoba, która trafiła do szpitala, nie ucierpiała w płomieniach, ale ma problemy kardiologiczne.

Rudolf powiedział mediom, że akcja strażaków będzie trwała cały wtorek. Zamknięty jest ruch kolejowy na trasie Lovosice-Czeska Lipa. Początkowo, po wybuchu zamknięta została dla samochodów część drogi I 35. Rano przywrócony został na niej ruch.

„Preol” jest największym w Czechach przetwórcą oleju rzepakowego i największym producentem biopaliw. Produkuje również olej rzepakowy dla przemysłu spożywczego. Należy do holdingu „Agrofert”, który stworzył i którym kierował obecny premier Andrej Babisz. W 2017 Babisz przekazał udziały do funduszy powierniczych. Według wielu ekspertów zachował wpływ na funkcjonowanie firmy.

PAP/mt

