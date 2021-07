Incydent w Tbilisi. Komentarz wiceministra spraw zagranicznych

Gruzińskie media informują we wtorek, że stan obywatela Polski, który w poniedziałek w Tbilisi został zaatakowany przez przeciwników marszu równości, jest stabilny. Mężczyzna ma dwie rany kłute, w nocy przeszedł operację.

Komentarz Pawła Jabłońskiego, wiceministra spraw zagranicznych

Kiedy tylko dotarła do nas informacja o ataku na naszego obywatela podjęliśmy działania. Obywatel Polski jest pod opieką lekarzy i nasze służby konsularne są z nim w kontakcie. Co więcej także władze gruzińskie niezwłocznie nawiązały z nim kontakt. Odwiedziła go w szpitalu pani wiceminister odpowiedzialna za sprawy turystyki. Do współpracy z władzami gruzińskimi w tym zakresie nie ma absolutnie nic do zarzucenia. Nie uważamy żeby wskazane było krytykowanie w tej sytuacji władz gruzińskich gdy widać bardzo wyraźnie, że robią wszystko żeby wyjaśnić i ukarać sprawców tego ataku. Także osobiste zaangażowanie pani wiceminister, która odwiedziła naszego obywatela w szpitalu jest dowodem na to, że z władzami gruzińskimi bardzo dobrze współpracujemy.