Morawiecki: Opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych, bez centralizacji

Jesteśmy przeciwko centralizacji, opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych; dziś doskonale wiemy, że nasze miejsce na europejskim rynku i w europejskiej polityce nie jest w żadnym kącie - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki

Szef polskiego rządu bierze udział w spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w Lublanie.

Jestem pełen przekonania, że ten plan, który pan premier Słowenii przedstawił dla UE na to najbliższe półrocze, to bardzo dobry plan, plan budowy odporności - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej szefów rządów. Podkreślił, że „dziś nasze kraje chronią obywateli, chronią miejsca pracy i robimy to bardzo skutecznie”. Dziś koncentrujemy się na odbudowie gospodarki, a punkt ciężkości w dużym stopniu przesuwa się do Europy Środkowej. Jeśli weźmiemy pięć naszych krajów razem i np. nasz handel z Niemcami, to blisko 300 mld euro - daleko więcej niż Chiny czy Stany Zjednoczone, Holandia albo Francja. Nasz eksport przez ostatnie 25 lat wzrósł kilkanaście razy - zaznaczył.

Premier Morawiecki zaznaczył, że chce, aby głos Polski odnośnie kszałtu samej Unii oraz roli, jaką Polska chce i zamierza w niej odgrywać, wybrzmiał wyraźnie na forum europejskim.

Niestety też często słyszymy takie głosy, które powodują, że zastanawiamy się, czy jesteśmy tylko pionkami na jakiejś szachownicy europejskiej. Dlatego ten nasz głos podczas dyskusji o przyszłości Europy, tej dyskusji, która jest zainicjowana, musi wybrzmieć bardzo głośno - oświadczył Morawiecki. Jesteśmy przeciw centralizacji, centralizmowi. My wiemy doskonale, nasze państwa, co to jest taki nadmierny centralizm. Opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych, jak najbliżej współpracujących ze sobą na polu gospodarczym - zaznaczył.

Premier dodał także, że liczy na taką konstrukcję wspólnoty europejskiej, jaka pozwoliłaby jej uzyskać maksymalną synergię ze współpracy krajów członkowskich. Dziś doskonale wiemy też, że nasze miejsce na europejskim rynku, w europejskiej politycy nie jest w żadnym kącie. Nie chcemy być wciskani do kąta, tylko razem grać do jednej bramki, by Europa strategicznie stawała się silniejsza - podkreślił polski premier.

PAP/mt

Czytaj też: Premier: Polski Ład oznacza szybszy wzrost PKB, nowe miejsca pracy i inwestycje

Czytaj też: PGE Polska Grupa Energetyczna rozwija program magazynowania energii