Intel planuje fabrykę procesorów w Europie. Polska ma sznase na lokalizację?

Od dawna Intel cieszy się najlepszą renomą swoich produktów – układów CPU do komputerów i serwerów, a popyt na nie powoduje, że od dekad fabryki Intela pracują pełną parą. W związku z ogromnym popytem na procesory, Intel rozważa zbudowanie nowej fabryki w Europie – informuje portal Benchmark.pl

Według serwisu Financial Times, technologiczny gigant bierze pod uwagę możliwość postawienia nowej fabryki półprzewodników, w branży określanej jako tzw. Fab, w Europie. Wartość inwestycji wynosiłaby około 20 mld euro, a sam „fab” powalałby wytworzyć procesory odpowiadające około 20 proc. światowego popytu. Byłby to zatem ogromny projekt, o kluczowym znaczeniu tak dla regionu lokalizacji zakładów, ale i całej Unii Europejskiej.

Półprzewodniki mają kluczowe znaczenie w przemyśle, okazuje się, że obecne przestoje w fabryce samochodów koncernu Stellantis (dawniej Fiat) w Tychach są spowodowane zakłóceniem łańcucha dostaw półprzewodników do Unii właśnie, najprawdopodobniej z Dalekiego Wschodu.

W zasadzie wiemy tylko tyle, że nowy Fab miałaby zostać zlokalizowany w Europie (byłaby to druga inwestycja Intela na starym kontynencie – w 1989 roku producent otworzył Fab 24 w Irlandii) – czytamy na portalu Benchmark.pl. Co prawda decyzja odnośnie lokalizacji jeszcze nie została podjęta, ale najbardziej prawdopodobne wydaje się Francja, Włochy lub Niemcy. Na budowę w Polsce raczej nie mamy co liczyć – informuje portal.