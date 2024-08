Fabryka-gigant coraz bliżej? 50 hektarów do wyrównania

W czwartek przekazano plac budowy firmie, która ma przygotować teren pod inwestycję firmy Intel w podwrocławskiej gminie Miękinia. Jeden z największych producentów półprzewodników na świecie planuje tam zainwestować 4,6 mld dol. w budowę nowej fabryki.

W miejscu, w którym planowana jest inwestycja Intela, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna tworzy Park Przemysłowy Miękinia-Środa Śląska. „Teren jest obecnie uzbrajany we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania parku przemysłowego” – przekazał w czwartek PAP Andrzej Leusz, dyrektor departamentu marketingu i komunikacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dodał, że został też rozstrzygnięty przetarg na makroniwelację terenu, a w czwartek przekazano placu budowy wykonawcy, który go wygrał.

„Ta inwestycja obejmuje wyrównanie terenu o powierzchni ok. 50 ha oraz budowę zbiornika szczelnego, pełniącego funkcję retencyjną wód deszczowych dla obiektów budowlanych, które powstaną na przylegających terenach” – podał Leusz. Niwelacja terenu ma się zakończyć w czwartym kwartale.

Dyrektor podkreślił, że budowa Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników firmy Intel „realizowana jest w oparciu o indywidualne ustalenia z inwestorem, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem„.

Powstanie zakład produkcji półprzewodników

W czerwcu ub.r. Intel ogłosił, że planuje zainwestować 4,6 mld dol. w nowy zakład integracji i testowania półprzewodników w Miękinie koło Wrocławia. Planuje tam stworzyć 2000 miejsc pracy. Jak wskazano, dzięki inwestycji powstaną też tysiące powiązanych stanowisk u dostawców.

Intel podał, że nowa fabryka w okolicach Wrocławia w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu (Niemcy), pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych.

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.

