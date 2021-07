Podkarpackie. Milion złotych wsparcia dla 10 uczelni

Milion złotych dofinansowania na inwestycje otrzymało z budżetu województwa podkarpackiego 10 uczelni wyższych z regionu. W środę podpisano umowy w tej sprawie.

Wicemarszałek Piotr Pilch przypomniał w czasie spotkania, że zarząd województwa od lat wspiera podkarpackie szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i prywatne, bo ma świadomość, jak ważny jest ich rozwój dla zwiększenia potencjału regionu.

Jesteśmy przekonani, że te dotacje, to wsparcie, będzie służyło podniesieniu jakości kształcenia, a tym samym zachęci młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a potem do znalezienia tutaj pracy – zaznaczył wicemarszałek Pilch.