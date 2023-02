Milion od Taurona na wymianę ogrzewania

Ponad milion złotych dotacji do wymiany ogrzewania otrzymali już uczestnicy programu „Ogrzej się z TAURONEM”

W tym roku energetyczny lider szacuje, że wypłaci kolejne 2 mln złotych dotacji dla gospodarstw domowych z czterech województw. Łączne dofinasowanie może sięgać nawet 100 procent wartości inwestycji w domowe ogrzewanie.

Program dotacji do wymiany ogrzewania „Ogrzej się z TAURONEM” to ekologiczny projekt, który umożliwia otrzymanie dofinansowania do wymiany ogrzewania. Ze zwiększonej w tym roku dopłaty wynoszącej nawet 4400 zł można skorzystać będąc właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i chcąc wymienić stare źródło ciepła na nowe i efektywniejsze.

Długofalowe oszczędności i pozytywny efekt ekologiczny to wymierne korzyści modernizacji domowego ogrzewania, dlatego wspieramy polepszanie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych naszych klientów. Realizowany w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA atrakcyjny program dofinansowania wymiany ogrzewania, umożliwił naszym klientom skorzystanie do tej pory z dotacji w wysokości miliona złotych, a w tym roku szacujemy podwojenie wartości wypłaconych dotacji - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Większe dofinansowanie

Dofinansowanie obejmuje wymianę dotychczasowego źródła ciepła na rozwiązania o wyższej klasie efektywności energetycznej. Bezzwrotne dofinansowanie przyznawane jest w tym roku na pompę ciepła. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja programu to właśnie dofinansowanie do tego urządzenia cieszyło się największym powodzeniem.

Korzystając z tegorocznej edycji programu „Ogrzej się z TAURONEM” można starać się również o środki z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła tj. np. „Czyste Powietrze” i zwiększyć sumę swojego dofinansowania do 50 procent. Dodatkowo przy wsparciu programami lokalnymi, takimi jak np. wrocławska „Kawka Plus” wartość dofinansowania może sięgnąć nawet do blisko 100 procent inwestycji.

Program funkcjonuje na obszarze województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz obszarze obsługiwanym przez partnera technicznego, który realizuje zlecenie instalacji.

Dodatkowym bonusem dla klientów TAURONA, po przeprowadzeniu inwestycji z partnerem marki jest możliwość otrzymania 500 złotych na rachunek rozliczeniowy w ramach programu Zwrot za prąd.

Konkretne oszczędności

Najbardziej ekologicznym zastępstwem dla „kopciuchów” są pompy ciepła, których sprawność może sięgać nawet 600 procent. Wynika to wprost ze stosunku energii dostarczonej przez pompę w postaci ciepła do energii wykorzystanej na pracę pompy w postaci prądu.

Nowoczesne technologie grzewcze znacząco obniżają zatem koszty ogrzewania, co wynika ze znacznie wyższej wydajności, czyli lepszego wykorzystywania energii zawartej w paliwach lub bezpośredniemu wykorzystaniu bezpłatnej energii z otoczenia.

Bezzwrotne dofinansowanie do wymiany ogrzewania w programie „Ogrzej się z TAURONEM” realizowane jest w ramach Ustawy o efektywności energetycznej i działań TAURON Sprzedaż na rzecz poprawy efektywności energetycznej poprzez przyspieszanie procesu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła.

Więcej o programie i efektywny ogrzewaniu na https://www.tauron.pl/dla-domu/urzadzenia/ogrzewanie/dofinansowanie-do-wymiany-ogrzewania.

Czytaj też: Program TERMO rusza pełną parą

Tauron/KG