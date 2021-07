ZDM unieważnił przetarg na Al. Jerozolimskie, bo... za drogo

Zarząd Dróg Miejskich unieważnił przetarg na przebudowę Alej Jerozolimskich. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty, jednakże ich ceny przekraczają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia - napisał ZDM w zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu

Zamawiający informuje, że nie posiada dodatkowych środków na zwiększenie powyższej kwoty - dodał. Do przetargu o zaprojektowanie nowych Alej Jerozolimskich zgłosiły się cztery firmy: krakowski PROGREG, poznańskie Biuro Projektów Komunikacyjnych i stołeczne Biuro Projektów Metroprojekt oraz SAFAGE SAS. Wartość zamówienia wyceniły na kwoty od 3,6 do 5,8 mln zł. Wartość tego projektu oszacowaliśmy na półtora miliona złotych i taką kwotę mieliśmy zabezpieczoną. Nasza wycena była robiona na początku, a teraz znacznie zwiększył się zakres inwestycji - powiedział w rozmowie z PAP, Mikołaj Pieńkos z ZDM. Zaznaczył jednocześnie, „że harmonogram nie jest zagrożony”. Zadeklarował, „że najszybciej jak to będzie możliwe przetarg zostanie powtórzony”.

Zarząd Dróg Miejskich chce na następnej, zaplanowanej na 26 sierpnia, radzie miasta wystąpić o zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję. Do tej pory otwarte zostaną już oferty w powtórzonym przetargu. „Będziemy wtedy wnioskować o taką kwotę, jaka została zadeklarowana w drugim przetargu” - wskazał Pieńkos.

Jak informuje ratusz, przetarg na zaprojektowanie nowych Alej Jerozolimskich został przygotowany w porozumieniu z PKP, a jego zakres jest skoordynowany z inwestycją kolejową. Projekt opracowany przez ZDM ma zostać wykorzystany w procesie przebudowy linii kolejowej tak, aby wprowadzić zmiany nad tunelem średnicowym zamiast odtwarzania stanu istniejącego. Termin realizacji inwestycji jest zatem uzależniony od harmonogramu prac kolejowych.

Przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej, stołeczny ratusz chce przebudować Aleje Jerozolimskie. Na odcinku od Marszałkowskiej do Nowego Światu kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w każdą stronę. Więcej miejsca zyskają za to rowerzyści, dla których zostanie wytyczona ścieżka o szerokości 3 metrów z każdej strony arterii. Pomiędzy jezdnią, a ścieżką zasadzony ma być szpaler drzew. Zmiany dotkną też parkujących. Po przebudowie w zatoce postojowej będzie można parkować tylko równolegle, co znacząco zmniejszy liczbę miejsc parkingowych. Prace powinny zakończyć się w 2027 lub 2028 roku.

Przeciwko tym planom protestowali mieszkańcy Warszawy, uznając zwężenie głównej arterii miasta, łączącej oba brzegi Warszawy, za pomysł absurdalny.

Przedstawili żądania w stosunku do ZDM i miasta. - Chcemy zatrzymania realizacji tych inicjatyw (zwężania ulic – przyp.red.) oraz przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych. Żądamy dymisji bądź zwolnienia dyrektora ZDM Łukasza Puchalskiego - mówił.

Mecenas Paweł Budrewicz ze stowarzyszenia „Lubię Miasto” jeszcze w maju zaznaczył, że pomysły ZDM dotyczące zwężania ulic i likwidacji miejsc parkingowych nie przeszłyby, gdyby zrobione było najprostsze referendum.

Potrzebna jest radykalna zmiana strategii rozwoju miasta, a przede wszystkim zmiana sposobu funkcjonowania ZDM. Żeby z „Zarządu Destrukcji Miasta” stał się Zarządem Dróg Miejskich. To pozwali odzyskać miasto dla warszawiaków - dodał Budrewicz.

PAP, mw