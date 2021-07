EFL: Ok.1/3 firm spodziewa się poprawy w swojej branży

Co trzecia firma spodziewa się poprawy sytuacji w swojej branży w ciągu najbliższego półrocza, wynika z Barometru COVID-19, realizowanego cyklicznie przez Europejski Fundusz Leasingowy

W 8. edycji Barometru COVID-19, realizowanego przez EFL od początku pandemii koronawirusa w Polsce, widać kontynuację pozytywnego trendu z poprzedniego kwartału, zgodnie z którym kondycja firm MŚP poprawia się. 33 proc. przedsiębiorstw ocenia, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy sytuacja w ich branży poprawi się. To zbliżony wynik do poprzedniego pomiaru (32 proc.) i jeden z najwyższych od początku realizacji badania. Co ciekawe, po raz pierwszy tak liczna grupa firm (24 proc.) ocenia, że ich branża rozwinie się w związku z pandemią COVID-19. We wcześniejszych pomiarach wynik oscylował na poziomie kilku procent. W szczególności uważa tak 46 proc. firm produkcyjnych i 30 proc. firm budowlanych - czytamy w komunikacie poświęconym Barometrowi.

Ponadto, 22 proc. firm ocenia, że w związku z pandemią COVID-19 dojdzie do zamykania działalności firm. W II kwartale tego zdania było 38 proc. zapytanych. 39 proc. firm jest zdania, że pandemia nie spowoduje istotnych zmian w branży, o 10 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej.

Największy optymizm panuje w produkcji i budownictwie: 45 proc. firm produkcyjnych i 30 proc. budowlanych uważa, że pandemia pomoże rozwinąć się ich branżom. To wzrost w porównaniu do pomiaru z II kwartału, w którym takie zdanie wyraziło 16 proc. przedstawicieli produkcji i 8 proc.budownictwa, podano także.

Natomiast największy pesymizm dotyczący wpływu pandemii COVID-19 wykazują - tak jak poprzednio - przedstawiciele HoReCa. Zdecydowana większość respondentów (tyle samo, co w II kwartale - blisko 85%) uważa, że pandemia spowoduje upadki firm i zamykanie działalności gospodarczych.

Choć wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę jest cały czas oceniany jako negatywny, to z kwartału na kwartał natężenie tych ocen sukcesywnie słabnie. W III kwartale 20 proc. firm uważa, że COVID-19 ma zdecydowanie niekorzystny wpływ na ich działalność, o 2 pkt proc. mniej niż kwartał wcześniej i 8 pkt proc. mniej niż w I kwartale br. 39 proc. mówi: ‘raczej niekorzystny’, a w opinii 33 proc. zapytanych epidemia nie wywiera istotnego wpływu na sytuację firmy - zakończono w informacji.

Barometr COVID-19 to dodatkowe badanie towarzyszące Barometrowi EFL, zapoczątkowane w marcu 2020 roku w celu diagnozy wpływu pandemii koronawirusa na przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Badanie jest realizowane co miesiąc.

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

ISBnews/KG