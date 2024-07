Wzrost o 42 proc. zaskoczył wszystkich. Chodzi o firmy

W trzecim kwartale tego roku 42 proc. średnich firm planuje zwiększyć inwestycje, podczas gdy odpowiednie liczby dla małych i mikro przedsiębiorstw wynoszą 10 proc. i 6 proc. - wynika z najnowszego badania Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Co więcej, około 18 proc. firm przewiduje wzrost przychodów, a 16,5 proc. liczy na poprawę płynności finansowej.

Barometr EFL na trzeci kwartał 2024 roku wyniósł 51,2 punktu, co oznacza spadek o 1,4 punktu w porównaniu do poprzedniego pomiaru. Jest to pierwszy taki spadek od roku, choć wskaźnik nadal pozostaje na poziomie wskazującym na ograniczony rozwój.

Wzrost inwestycji

Według raportu EFL, trend wzrastającej skłonności do inwestycji jest zauważalny od dwóch lat, przy czym obecnie 15 proc. przedsiębiorców planuje zwiększyć inwestycje w trzecim kwartale tego roku, w porównaniu do 8 proc. pod koniec 2023 roku i zaledwie 2 proc. w drugim kwartale 2024 roku.

Co istotne, 18 proc. firm prognozuje wzrost przychodów, podczas gdy 16,5 proc. spodziewa się poprawy płynności finansowej. Jednakże rosnąca potrzeba finansowania zewnętrznego, zauważona u ponad 14 proc. przedsiębiorców, jest o 10 punktów procentowych niższa niż kwartał wcześniej.

Sektor mikro i małych przedsiębiorstw w gorszych nastrojach

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w III kwartale jest w nieco gorszych nastrojach w porównaniu do poprzedniego kwartału, choć największe firmy w tym segmencie nadal wykazują się lepszymi wynikami. Średnie firmy z wynikiem 56,1 punktu są wyraźnie przed małymi firmami (50,9 punktu) oraz mikrofirmami (poniżej progu 48,8 punktu).

Prezes EFL, Radosław Woźniak, podkreślił, że choć wskaźnik Barometru na trzeci kwartał jest niższy, nie ma powodów do niepokoju. Zauważył, że spadek jest niewielki, a obecny okres wakacyjny częściowo tłumaczy tymczasowe spowolnienie działalności wielu firm. Jego optymizm podtrzymuje również utrzymujący się wzrost chęci przedsiębiorców do nowych inwestycji, co według niego świadczy o pozytywnych nastrojach w gospodarce.

Barometr EFL jest wskaźnikiem syntetycznym informującym o skłonnościach firm MŚP do wzrostu i rozwoju, bazującym na badaniach przeprowadzanych co kwartał przez EFL we współpracy z Ecorys.

