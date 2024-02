Nadjeżdża optymizm w branży TSL. Firmy sięgają po zysk

Na większą sprzedaż na początku tego roku liczy 34 proc. firm logistycznych, transportowych i spedycyjnych - wynika z opublikowanego w środę subindeksu barometru EFL dla firm transportowych, spedycyjnych i transportowych (TSL). W czwartym kwartale 2023 roku 13 proc. firm liczyło na wzrost sprzedaży.

Firmy transportowe i logistyczne wkraczają w rok 2024 z entuzjazmem i nadziejami na udane biznesowe osiągnięcia. Według najnowszych danych Barometru EFL dla branży TSL, sektor ten odnotowuje wzrost nastrojów na początku tego roku. Subindeks dla pierwszego kwartału 2024 roku wyniósł 58,1 pkt., co oznacza zwiększenie o 5,4 pkt. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jest to najwyższy wynik od ponad 6 lat, co świadczy o dynamicznym rozwoju sektora

Sektor TSL w Polsce od kilku miesięcy nabiera prędkości. Przypomnijmy, że poziom ograniczonego rozwoju mikro, małych i średnich firm, który w naszym badaniu wynosi 50 punktów, oznacza, że firmy widzą szanse na większy rozwój ich biznesu. Mają obiektywne przesłanki do tego, aby prognozować wyższą sprzedaż oraz więcej inwestować. Z tak pozytywnymi prognozami nie mieliśmy do czynienia od kilku lat i liczymy, że to początek wzrostowego trendu – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Aż 34 proc. firm liczy na wzrost sprzedaży na początku roku, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z końcem ubiegłego roku, gdy taką nadzieję wyrażało jedynie 13 proc. firm. Ponadto 15 proc. przedsiębiorstw planuje zwiększyć swoje inwestycje, co jest oznaką zaufania do przyszłych perspektyw biznesowych, kwartał wcześniej było to 12 proc. Natomiast 16 proc. zapytanych zgłasza natomiast większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne (kwartał wcześniej było to 13 proc.).

Z tajemnic NBP. Po co Gierkowi były nowe banknoty?

Dane te pokazują, że branża transportowa i logistyczna w Polsce ma przed sobą obiecujący początek roku. Optymistyczne prognozy i pozytywne wskaźniki Barometru EFL sugerują, że sektor ten nabiera rozpędu i może być na dobrej drodze do dalszego wzrostu w najbliższych miesiącach.

Wpływ wojny na działalność

Firmy sektora TSL zapytane o wpływ wojny i inflacji coraz mniej obawiają się obu czynników. W pierwszym kwartale tego roku na negatywny wpływ wojny na działalność biznesową wskazuje 4 proc. zapytanych (spadek o 7 p.p. w ujęciu kwartalnym).

Nieco więcej firm transportowych obawia się inflacji, ale tutaj także widać spadek pesymistycznych prognoz. 15 proc. przedsiębiorstw transportowych boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Trzy miesiące wcześniej 29 proc. firm wskazało na taką odpowiedź.

Spółka EFL SA powstała w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

Kara do 30 000 zł za umowę zlecenie. Dla przedsiębiorców

Szok! O 26,7 proc. wzrosła produkcja aut w Polsce

Czarne chmury nad fabryką Intela

Na podst. pap, elf, jb