Pekao: więcej kredytów. Hipoteczne biją rekordy

Bank Pekao odnotowuje dynamiczny wzrost akcji kredytowej zarówno w segmencie kredytów mieszkaniowych, jak i inwestycyjnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), poinformował ISBnews.TV prezes Leszek Skiba. Jednocześnie dane banku wskazują, że popyt konsumencki powrócił do poziomu sprzed pandemii.

Dane, które widzimy, jeśli chodzi o akcję kredytową, są bardzo dobre. Popyt na kredyty hipoteczne jest ożywiony, a nawet można powiedzieć rekordowo wysoki, co jest pochodną dużego zainteresowania rynkiem nieruchomości. Banki reagują na to odważnie. Zauważamy też wzrost sprzedaży kredytów w innych obszarach - inwestycyjnych, dla małych i średnich przedsiębiorstw. To oznacza ożywienie polskiej gospodarki - powiedział Leszek Skiba.

Z danych banku dotyczących transakcji kartowych widać powrót konsumpcji do poziomów sprzed pandemii, dodał.

Mamy do czynienia z powrotem do poziomu sprzed pandemii, choć nie we wszystkich obszarach - szczególnie w wielu kategoriach usług w dalszym ciągu widzimy przestrzeń do nadgonienia pandemicznej luki - wskazał prezes.