Ważna zmiana w wielkim polskim banku

Rada Nadzorcza banku Pekao powołała w czwartek Marcina Zygmanowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu. Odwołała natomiast wiceprezes Magdalenę Zmitrowicz, nie podając przyczyn - podał Pekao.

Jak poinformował bank, Zygmanowski został powołany w efekcie otwartego postępowania kwalifikacyjnego oraz po dokonaniu oceny odpowiedniości. Z informacji przekazanych przez Pekao wynika, że Marcin Zygmanowski przez prawie 30 lat zawodowo związany był z firmą doradczą Accenture,m.in. współpracował z czołowymi bankami w Polsce realizując projekty w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.

Jak zaznaczył bank, postępowanie konkursowe na pozostałe stanowiska w zarządzie pozostaje otwarte. Postępowania obejmują m.in. prezesa zarządu oraz członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie zagadnień z obszarów działalności banku.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 316 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, obsługuje 6,9 mln klientów i co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2017 roku Bank Pekao jest częścią Grupy Kapitałowej PZU.

Największym akcjonariuszem banku z 20 proc. akcji jest PZU, a drugim - Polski Fundusz Rozwoju z 12,80 proc.

PAP, sek

