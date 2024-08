Zysk Pekao w dół o setki milionów

Skonsolidowany zysk netto grupy Banku Pekao SA w I połowie 2024 r. wyniósł 2,936 mld zł wobec 3,263 mld zł zysku netto rok wcześniej - poinformował bank w czwartkowym komunikacie. Jak dodano, w tym czasie Bank Pekao wypracował dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności.

I połowie 2024 Bank Pekao wypracował dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności. Kontynuowany był wyraźny wzrostowy trend w obszarze bankowości detalicznej, z wysokimi dynamikami sprzedaży kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych. W dwucyfrowym tempie przyrosła sprzedaż finansowań MŚP, dzięki czemu do pozytywnej dynamiki powróciły wolumeny kredytów korporacyjnych” - podał bank w komunikacie prasowym.

Pekao się tłumaczy

Pekao wskazało, że o zmianie zysku zdecydowały w ujęciu rok do roku przede wszystkim wyższe koszty rezerw na kredyty frankowe, kolejna edycja wakacji kredytowych, a także wzrost kosztów operacyjnych m.in. za sprawą inflacyjnego wzrostu płac i zdarzeń jednorazowych. Pozytywnie na wynik netto wpłynął wzrost wyniku odsetkowego.

Jak dodano, zysk netto I półroczu br., z wyłączeniem kosztu wakacji kredytowych oraz kosztów ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych, wzrósł rok do roku o 4 proc. do 3,369 mld zł z 3,243 mld zł rok wcześniej.

„Pierwsza połowa roku była dla Banku Pekao okresem kontynuacji pozytywnych tendencji w zakresie wyników finansowych” - przekazał, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Banku Pekao, kierujący pracami zarządu Robert Sochacki. Jak dodał: „pomimo odmiennych okoliczności makroekonomicznych” bank nadal realizuje strategiczne kierunki rozwoju.

Finansujemy działalność spółek od mikroprzedsiębiorstw po największe korporacje, nie zapominając o naszych zobowiązaniach ze strategii ESG. Co ważne dla akcjonariuszy, byliśmy, jesteśmy i nadal zamierzamy być bankiem dywidendowym.

Bank podał w raporcie, że w I półroczu tego roku wskaźnik ROE (zwrot z kapitału) w I półroczy br. osiągnął poziom 19,9 proc.

Dochody z działalności operacyjnej w I połowie 2024 r. wyniosły 7 678 mln zł i były wyższe o 2,7 proc. od dochodów osiągniętych w I półroczu 2023 r., głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, pomimo ujęcia kosztów wakacji kredytowych.

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2024 r. wyniósł 6 007 mln zł i był wyższy o 255 mln zł, tj. 4,4 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2023 r, głównie dzięki wyższym wolumenom i stabilnej marży odsetkowej, pomimo ujęcia kosztów wakacji kredytowych w wysokości 234 mln zł.

Wynik z tytułu prowizji i opłat w I półroczu br. wyniósł 1 365 mln zł i był wyższy o 15 mln zł, czyli o 1,1 proc. w porównaniu do wyniku z półrocza 2023 r.

Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2024 r. wyniosły 2 579 mln zł i były wyższe o 306 mln zł, czyli o 13,5 proc. w porównaniu do I półrocza 2023 r., głównie z powodu inflacyjnej indeksacji wynagrodzeń oraz zmiennych części kosztów osobowych, powiązanych z wynikiem.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w I półroczu 2024 r. wyniósł 413 mln zł i był wyższy o 62 mln zł, tj.17,7 proc. niż w I półroczu 2023 r. Koszty ryzyka wyniosły 0,45 proc. i są zgodne z założeniami strategicznymi.

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I półroczu 2024 r. wyniosły 239 mln zł i były wyższe o 49 mln zł, czyli o 25,8 proc. niż w I półroczu 2023 r. z powodu wzrostu wolumenu środków gwarantowanych.

Pekao podało, że wskaźnik koszty/dochody znalazł się w I pierwszej połowie roku na poziomie 36,7 proc., a więc lepszym od założonego na koniec 2024 roku celu zejścia poniżej 42 proc. Koszty ryzyka pozostały na poziomie 46 pb (w I połowie 2024), cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to przedział 50-60 pb.

Ile kredytów?

Bank przekazał, że sprzedaż kredytów w I półroczu 2024 roku wyniosła ponad 6,6 mld zł i była ponad 3-krotnie (tj. +235 proc. r/r) większa w porównaniu z I półroczem 2023 roku.

Zrealizowane wyniki sprzedaży pozwoliły osiągnąć dynamiki sprzedaży znacznie przekraczające wyniki całego sektora bankowego.

Z informacji banku wynika, że w II kwartale br. sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 2,4 mld zł i była o +83 proc. większa w porównaniu z II kwartałem 2023 roku.

Ugody frankowej

Bank poinformował, że wprowadzona oferta ugód dla kredytobiorców posiadających aktywne kredyty mieszkaniowe denominowane do franków spotkała się z dużym zainteresowaniem i akceptacją ze strony klientów. Bank przygotował ofertę ugodową dla ponad 80 proc. kredytobiorców, z czego ponad połowa, tj. 6,5 tys. klientów, zaakceptowała propozycję banku w wyniku czego podpisano ponad 6,3 tys. ugód.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych w I półroczu zwiększyła się rok do roku o 24 proc. Baank podał, że po raz kolejny osiągnął dwucyfrowy wzrost (12 proc.) wartości nowych finansowań dla klientów z sektora MŚP, co przełożyło się na wzrost portfela kredytów przedsiębiorstw o 8 proc. r/r.Pekao podało, że w II kwartale 2024 r. otworzyło 140,6 tys. kont dla klientów indywidualnych powtarzając wysokie wyniki sprzedaży kont z 2023 roku, w I połowie 2024 roku Bank pozyskał 307,3 tys.

W I półroczu 2024 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 162 tys. do poziomu 3,3 mln przekraczając cel zakładany w strategii na koniec 2024 roku (3,2 mln).

Na koniec czerwca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 16,6 proc., a Tier1 15,1 proc. i utrzymują się powyżej regulacyjnych minimów. Bank podał, że spełnił wymogi dotyczące MRELa.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 316 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje 6,9 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2017 roku Bank Pekao jest częścią Grupy Kapitałowej PZU.

Największym akcjonariuszem banku z 20 proc. akcji jest PZU, a drugim Polski Fundusz Rozwoju z 12,80 proc.

