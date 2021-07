Policyjna mapa śmiertelnych wypadków. ZOBACZ

To już 3. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2021.

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, na stronie policja.pl, w mediach społecznościowych oraz na stronach administrowanych przez jednostki Policji, prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym wraz z informacją o zdarzeniu (tj. lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia) z ostatniej doby oraz od początku wakacji.

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.

Kolejny raz, w promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, włączyła się firma Screen Network S.A., która na ponad 20 tys. ekranach rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych, wyświetlać będzie mapę z aktualnymi danymi.

Ważne przypomnienie

Kierowcy nie mają możliwości poruszania się po autostradzie dowolnym pasem w każdych okolicznościach. Na autostradach w Polsce, tak jak i na innych drogach obowiązuje ruch prawostronny, a zgodnie z prawem o ruchu drogowym, kierujący pojazdem korzystając z drogi dwujezdniowej jest zobowiązany jechać po prawej jezdni. Korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech passach, ruchu jest zobowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej stronie jezdni.

Lewym pasem na autostradzie kierowcy powinni poruszać się w sytuacji kiedy wyprzedzają inny pojazd lub omijają przeszkody. Kierowca nie powinien zajmować lewego pasa, nawet w przypadku kiedy porusza się z maksymalną dozwolona prędkością.

