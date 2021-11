"Daj się zobaczyć": Rusza ważna akcja policji!

Rusza akcja profilaktyczna na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego „Daj się zobaczyć” - poinformował mł. insp. Piotr Jakubczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Podczas akcji policjanci ze stołecznej drogówki będą rozdawać odblaski.

Mł. insp. Piotr Jakubczak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z PAP przekazał, że we wtorek odbędzie się inauguracja akcji profilaktycznej „Daj się zobaczyć” na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. „To apel do wszystkich osób, ale przede wszystkim do niechronionych uczestników dróg” - zaznaczył.

„Musimy mieć świadomość, że bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów często zależy od nich samych i od tego, z jakiej odległości są widoczni dla kierowcy. Dzięki odblaskom jest to większa, bardziej bezpieczna odległość - taka, która pozwoli zareagować na czas. A gdy tych odblasków zabraknie i zostaniemy zauważeni w ostatniej chwili, to na odpowiednią reakcję może być za późno” - podkreślił policjant.

Wskazał, że problem „niewidocznego człowieka”, to w okresie jesienno-zimowym niestety codzienność. „Osoba, której nie widać stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie samej, ale również dla innych uczestników dróg. Dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, ale pamiętajmy też, że na drodze nie jesteśmy sami. Dajmy się zobaczyć. Nośmy odblaski” - zaapelował.

„W ramach akcji policjanci będą rozdawać elementy odblaskowe osobom poruszającym się po drodze poza obszarem zabudowanym, na słabo oświetlonych, szczególnie niebezpiecznych drogach Warszawy oraz powiatów ościennych” - dodał.

We wtorek policjanci będą rozdawać odblaski m.in. w Piasecznie. Chętni, którzy będą chcieli otrzymać odblaski, będą też mogli o nie poprosić napotkanych policjantów z drogówki.

Akcja stołecznych policjantów z drogówki „Daj się zobaczyć” potrwa do 31 marca 2022 roku.

PAP/ as/