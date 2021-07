Premier: Powołamy fundusz walki z cyberprzestępczością

Rząd powoła fundusz cyberbezpieczeństwa, by dać policji instrumenty i dostęp do najnowszych rozwiązań w walce z cyberprzestępczością - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki na konferencji prasowej mówiąc o „szerzących się ceberatakach” stwierdził, że „nadszedł czas, by powołać służbę, która na te ataki odpowie”.

„Między policją a cyberprzestępcami istnieje wyścig zbrojeń. Kto szybciej dojdzie do nowych metod, kto je opanuje, ten uzyska przewagę” - powiedział premier. Dlatego - jak wyjaśnił - rząd chce, by policja miała „odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania, a przede wszystkim kompetencji” do walki z cyberprzestępczością. „To co jest w głowach naszych informatyków, naszych specjalistów z tej dziedziny, chcemy zakumulować w jednym miejscu, po to, żeby jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia” - dodał.

Poinformował, że w tym celu zostanie powołany „fundusz cyberbezpieczeństwa”, z którego ma być finansowana walka z cyberprzestępczością. Premier zapewnił, że internet „nadal może być obietnicą lepszego świata”, które „zbliża ludzi do siebie”. „Ale warunek jest jeden - musimy z niego przepędzić przestępców” - stwierdził.

PAP/kp