Komisja kultury przyjęła projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła we wtorek z poprawkami projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji autorstwa posłów PiS. Za projektem opowiedziało się 16 posłów, 12 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Komisja kultury i środków przekazu przed godz. 16 zakończyła posiedzenie, podczas którego zajmowała się projektem posłów PiS zmian w ustawie o radiofonii i telewizji.

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

W głosowaniu wzięło udział 29 posłów. Za projektem nowelizacji ustawy z poprawkami opowiedziało się 16 posłów, 12 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Sprawozdawcą sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu został jej szef Piotr Babinetz (PiS).

Przed głosowaniem nad projektem zmian w ustawie medialnej wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) podkreśliła, że „wiele lat jest w komisji kultury, widziała procedowanie wielu ustaw, ale takiego bałaganu i chaosu na komisji nie widziała”.

Natomiast posłanka PiS, Joanna Lichocka w rozmowie z portalem wpolityce.pl podkreślała, że wszystkie argumenty polityków opozycji należy wrzucić do wora z napisem „lobby”.

Działają jak grupa lobbingowa w interesie wielkiej korporacji, która postanowiła lekceważyć polskie prawo - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl

To ustawa, która dotyczy uszczelnienia polskiego prawa obowiązującego od 2004 r. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, przyjęliśmy ustawodawstwo zezwalające na to, aby stacje radiowe i telewizyjne nadające na terenie Polski na podstawie koncesji mogły być maksymalnie w 49 proc. własnością kapitału pozaeuropejskiego — podkreśliła rozmówczyni.

Było to dostosowanie do prawodawstwa europejskiego. Kraje członkowskie UE mają takie ograniczenia, a niektóre nawet dużo ostrzejsze niż my - dopuszczają 10-20 czy 30 proc. kapitału pozaeuropejskiego. Polska postąpiła wówczas bardzo liberalnie, ustalając tę wielkość na 49 procent. I teraz okazuje się - o czym kilka tygodni temu mówił na posiedzeniu komisji kultury przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski - że to prawo jest omijane. Że można stworzyć firmę słup, zarejestrować ją na lotnisku w Amsterdamie, nie zatrudniać nawet jednego pracownika i udawać, że przestrzega się polskiego prawa, że to jest w ponad 51 proc. własność europejska — dodała.