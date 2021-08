Zużywamy mniej toreb foliowych. Zamiast 300 tylko 9

Przepisy dotyczące ograniczenia stosowania jednorazowych toreb foliowych przyniosły efekt - zużycie na jednego mieszkańca spadło z 300 toreb do 9 - wskazuje resort klimatu i środowiska. Wielu konsumentów przerzuciło się na torby wielorazowego użytku.

W 2017 roku znowelizowano obowiązujące przepisy, wprowadzając opłatę recyklingową, doliczaną do każdej wydawanej np. w sklepie torby foliowej o grubości do 50 mikrometrów. Opłata została ustalona w wysokości 20 groszy plus VAT; jak wskazało ministerstwo, faktyczna minimalna wartość opłaty wniosła 25 gr. Z tej opłaty wyłączone zostały tzw. zrywki, czyli bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o grubości poniżej 15 mikrometrów.

Po wprowadzeniu tzw. opłaty foliówkowej sklepy zaczęły wydawać klientom torby grubsze, powyżej 50 mikrometrów, które nie były objęte dodatkową opłatą. Dlatego 1 września 2019 weszły w życie znowelizowane przepisy, które opłatą foliówkową objęły w praktyce wszystkie wydawane torby z tworzyw sztucznych poza zrywkami, które służą do pakowania np. mięsa czy warzyw. Wprowadzono też obowiązek ewidencyjny i sprawozdawczy z liczby zakupionych oraz wydanych toreb objętych opłatą recyklingową przez jednostki handlowe.

Przed wprowadzeniem regulacji „foliówkowych” roczne zużycie toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (wszystkich grubości) na mieszkańca zostało oszacowane na około 300 sztuk. W wyniku wprowadzenia opłaty recyklingowej zużycie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w 2018 r. zostało obliczone na ok. 9 sztuk na mieszkańca.

Z opłaty foliówkowej za 2018 rok do budżetu państwa wpłynęło 70 mln zł oraz ok. 700 tys. dla urzędów marszałkowskich. Po rozszerzeniu opłaty również na grubsze torby z tworzywa sztucznego wpływy z tego tytułu za 2019 rok wyniosły ok. 90 mln zł z kolei za 2020 r. było to już ok. 176,5 mln zł. Zgodnie z przepisami 1 proc. wpływów z tytułu opłaty recyklingowej stanowi dochód budżetu urzędu marszałkowskiego.

