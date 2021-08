Chcesz kupić nowe auto? Musisz być cierpliwy!

Średni czas oczekiwania na odbiór nowego auta wynosi obecnie 5 miesięcy i niestety wydłuża się z miesiąca na miesiąc – wynika z informacji Carsmile.

Coraz dłuższe terminy oczekiwania na nowy samochód, puste place dealerskie, brak możliwości zamówienia niektórych modeli – tak obecnie wygląda sytuacja na rynku motoryzacyjnym. To efekt pandemii, która z jednej strony spowodowała duże ograniczenia w produkcji, a z drugiej przyniosła wzrost popytu na auta.

W pierwszym półroczu br. zarejestrowano w Polsce ponad 243 tys. nowych samochodów osobowych, o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem – podaje Samar.

Ożywiony popyt napotyka jednak na bariery po stronie podażowej, spowodowane głównie ograniczeniami w dostępie do podzespołów.

Kupując nowy samochód musimy uzbroić się w cierpliwość i wykazać dość elastycznym podejściem, jeśli chodzi o model pojazdu czy wersję wyposażenia. Czasem jeden element wyposażenia może wydłużyć czas oczekiwania na auto o kilka miesięcy – mówi Sylwester Łagowski, koordynator ds. zamówień samochodów w Carsmile, firmy współpracującej z większością marek motoryzacyjnych.

Czujnością powinni wykazać się przedsiębiorcy, którzy zwyczajowo zamawiają najwięcej aut późną jesienią, aby skorzystać z odliczeń w danym roku podatkowym. Tym razem może się to nie udać. Brak samochodu może spowodować, że firma leasingowa czy wynajmująca auto nie wystawi faktury w roku 2021, przez co odliczenie w tym roku nie będzie możliwe.

Carsmile cyklicznie analizuje dostępność nowych samochodów na rynku. Z najnowszego zestawienia wynika, że średni czas oczekiwania na nowe auto „do produkcji” wynosi obecnie 5 miesięcy. Skrajne wartości, czyli najkrótszy i najdłuższy notowany w tej chwili na rynku czas oczekiwania, sięgają od 2 do 8 miesięcy. Sytuacja pogorszyła się względem poprzedniego badania, które Carsmile przeprowadził w kwietniu. Jest też dużo gorsza niż rok temu, kiedy z jednej strony popyt na nowe auta w był osłabiony przez pandemię, a z drugiej - dealerzy dysponowali dużymi zapasami tzw. modeli stockowych (sprowadzonych na place), których dziś nie ma.

O ile w kwietniu problem ograniczonej dostępności samochodów dotyczył wybranych marek i części modeli, to obecnie dotyka on już całego rynku.

Wydłużenie terminów obserwujemy zarówno w przypadku najbardziej popularnych w Polsce marek, a więc Toyoty, Skody, KIA czy Hyundaia, jak też takich marek premium, jak BMW czy Mercedes – mówi Sylwester Łagowski.

Cały rynek, niezależnie od skali obecności danej marki w Polsce, boryka się z tymi samymi problemami w dostępie do chipów, które pojawiły się w następstwie pandemii i ogromnego wzrostu popytu na sprzęt elektroniczny na świecie – podkreśla Sylwester Łagowski. W przeciętnym samochodzie wykorzystuje się od 50 do 150 chipów, a nowe wymogi nakładane na producentów powodują konieczność instalacji w pojazdach coraz bardziej zaawansowanych systemów elektronicznych.

Według przedstawiciela Carsmile, niektóre modele są praktycznie niedostępne. Przykładowo, Forda Mondeo można zamówić tylko w wersji hybrydowej. Rynek czeka na nową Fabię, której jeszcze nie da się zamówić pomimo faktu, że Skoda opublikowała już cennik tego auta. Niedostępne są też m.in. Hyundai Ioniq czy KIA Sorento. 8 miesięcy poczekamy na Audi A1, każdy model Jagura czy Land Rovera. Po pół roku od zamówienia odbierzemy Volvo i Mercedesa. W przypadku tej ostatniej marki dużo krótsze terminy są jednak w przypadku aut dostawczych. Na tym tle dość dobrze prezentują się średnio 3-4-miesięczne terminy oczekiwania na większość modeli Renault czy Volkswagena, jak również 2-3-miesięczny czas oczekiwania na większość modeli Dacii.

O mniejszej dostępności samochodu często decyduje jakiś konkretny element wyposażenia. Obecnie najbardziej kłopotliwe zespoły to: automatyczne skrzynie biegów, systemy multimedialne, światła LED czy wyświetlacze LCD. Niektóre marki notują też problemy z produkcją np. dachów panoramicznych, rozszerzonych systemów monitorowania ciśnienia w oponach, haków holowniczych czy indukcyjnych ładowarek do telefonów. Są sygnały, że brakuje też stali do produkcji nadwozia, co jest pewną nowością na liście „braków”.