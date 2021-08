Cyberprzestępczość. Polska atakowana częściej niż USA

Cyberprzestępcy atakują polski sektor edukacji i badań na potęgę! Przeciętna placówka tego typu odnotowała średnio przeszło 2800 ataków tygodniowo. Polskie organizacje są atakowane są częściej niż amerykańskie, natomiast najszybciej rosnącym zagrożeniem są ataki dla okupu – to wnioski z Półrocznego Raportu Bezpieczeństwa 2021 przygotowanego przez Check Point Software. Eksperci przewidują, że w kolejnym półroczu zaobserwowane trendy mogą się jeszcze umocnić.

Firma Check Point Software opublikowała swój Półroczny Raport Bezpieczeństwa 2021, zawierający szczegółowy przegląd krajobrazu cyberzagrożeń. Wnioski są szczególnie niepokojące dla przedsiębiorstw opierających swój biznes o nowe technologie. Na całym świecie cyberataki wzrosły o blisko 30 proc., a hakerzy wciąż próbują wykorzystać pandemię i transformację cyfrową dla swoich niecnych celów.

W pierwszym półroczu przeciętna polska organizacja atakowana była średnio ponad 500 razy tygodniowo! To częstotliwość wyższa niż w Stanach Zjednoczonych (443 ataki na organizację tygodniowo), które odnotowały 17 proc. wzrost od stycznia 2021 roku. Najczęściej atakowanym był polski sektor edukacji i badań (przeszło 2800 incydentów tygodniowo); w dalszej kolejności były to finanse i bankowość oraz sektor rządowy i militarny. W całym regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) tygodniowa liczba ataków na organizację sięgnęła 777, co jest wynikiem o 36 proc. wyższym niż pół roku temu. Najgorzej sytuacja wygląda w regionie Azja-Pacyfik, gdzie przecięta organizacja doświadcza blisko 1340 incydentów bezpieczeństwa.