Polski gen. dyw. Adam Joks został zastępcą dowódcy w Fort Knox

Polski gen. dyw. Adam Joks został w środę oficjalnie powitany w kwaterze głównej V Korpusu amerykańskiej armii w Fort Knox w Kentucky w roli zastępcy dowódcy korpusu. Jest pierwszym Polakiem na takim stanowisku

To ważny dzień dla USA i Polski. To pierwszy raz od czasu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, kiedy bardzo wysoki rangą polski oficer zostaje przydzielony do amerykańskiej jednostki wojskowej - powiedział podczas ceremonii dowódca Korpusu John Kolasheski. Jak dodał, gen. Joks jest godnym następcą jego poprzedników - Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego.