AUTO ASSISTANCE w LINK4: Zatrzaśnięte kluczyki w aucie? Pomożemy!

To, że LINK4 słynie z bardzo szerokiego, a przy tym taniego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC, kierowcy wiedzą doskonale. Warto jednak zdać sobie sprawę, że to nie wszystko. Za niewielką dopłatą można bowiem skorzystać z kilku wariantów dodatkowego pakietu Auto Assistance, a to ogromna wygoda i poczucie bezpieczeństwa w różnych nieprzewidzianych sytuacjach na drodze.

Oto jedna z wielu historii z życia wziętych, pokazująca, jak w praktyce przydatne jest Ubezpieczenie Auto Assistance w LINK4.

Pani Andżelika (34 l.) z Warszawy sprawdziła nas w awaryjnej sytuacji i przekonała się, jak ważne jest móc liczyć na pomoc fachowców w trasie w razie niespodziewanych kłopotów.

Planowałyśmy ten wyjazd z koleżankami od dawna. To miał być nasz babski weekend na Helu. Trzy przyjaciółki i żadnych facetów. Pełen relaks. Wyjechałyśmy w piątek wieczorem, żeby od rana już być na plaży i ruszyć z deską na fale. Jak było do przewidzenia, od razu przy wyjeździe z miasta utknęłyśmy w korku, ale nic nie mogło zmącić naszych doskonałych nastrojów. Podróż mijała nam szybko i bez postojów.

Pierwszą przerwę w trasie zrobiłyśmy dopiero na stacji benzynowej za Gdańskiem. Dziewczyny poszły rozprostować kości i wypić kawę w restauracji, a ja zatankowałam. Jedna z koleżanek chciała jeszcze zabrać coś z plecaka w samochodzie. Dałam jej więc kluczyki do auta, jednak jak się okazało, to nie był dobry pomysł. Kiedy do nas wróciła, zapytałam czy zamknęła samochód. Owszem drzwi auta dokładnie zatrzasnęła, ale… z kluczykami leżącymi na tylnym siedzeniu! Aż mnie zmroziło. I co teraz robić?!

Było po 23: 00. Kto nam teraz pomoże? Dziewczyny zaczęły już tracić głowę. Zaraz, zaraz, przecież mam ubezpieczenie w LINK4 - niech oni nam pomogą - pomyślałam. Wybrałam numer z mojej polisy ubezpieczeniowej i od razu w słuchawce odezwał się spokojny głos konsultanta. O powiedziałam, co się stało i podałam naszą dokładną lokalizację. Po mniej niż 30 minutach podjechał specjalnie oznakowany samochód z fachowcem. Wszystko zajęło mu trzy minuty.

Kilkoma wprawnymi ruchami przy pomocy specjalistycznego sprzętu odblokował zamek i drzwi były otwarte. Kamień spadł mi z serca. Jesteśmy uratowane – pomyślałam i serdecznie podziękowałam za pomoc. Jak to dobrze, że do mojej polisy OC wykupiłam dodatkowe ubezpieczenie Assistance tuż przed wakacjami. O włos uniknęłyśmy dużych kosztów przymusowego noclegu gdzieś na trasie, nie mówiąc o tym, że nad morze dojechałybyśmy z dużym opóźnieniem. Na szczęście pomoc w LINK4 zadziałała błyskawicznie i mogłyśmy ruszyć przed siebie. Po dwóch godzinach już byłyśmy na miejscu i rozpakowywałyśmy się w naszym hotelu. A od rana – zgodnie z planem – plażowanie! Weekend nad morzem uratowany i to bez żadnych dodatkowych kosztów.

Takie i wiele innych historii co dzień dociera do naszych konsultantów, a my czujemy ogromną satysfakcję, że po raz kolejny udało się pomóc i sprawić, by skutki przykrego zdarzenia na drodze były jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów.

Co zyskujemy z Auto Assistance w Link4?

W trasie mogą Cię spotkać różne nieprzewidziane sytuacje. Assistance to ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz niezbędną pomoc już w pierwszych chwilach po zdarzeniu. Obejmuje ona zarówno kierowcę, jak i pasażerów samochodu i świadczona jest na terenie całej Polski i niemal całej Europy.

Assistance obejmuje:

● pomoc techniczną w wyniku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu

● naprawę na miejscu zdarzenia

● holowanie do wskazanego przez Ciebie miejsca (limit odległość w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia)

● wymianę koła

● uruchomienie w przypadku rozładowanego akumulatora

● dostarczenie paliwa

● pomoc, jeśli paliwo zamarznie lub jeśli nalejesz niewłaściwe

● złomowanie

● otwarcie w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków

● pokrycie kosztów parkowania do 2 dni

oraz jedno z poniższych świadczeń do wyboru:

● samochód zastępczy do 4 dni w razie wypadku lub kradzieży

● nocleg w hotelu /* (jeżeli do zdarzenia dojdzie pow. 20 km od miejsca zamieszkania)

● transport kierowcy i pasażerów do celu podróży lub miejsca zamieszkania powyżej 20 km.

Warto wiedzieć: Usługa otwarcia auta w razie utraty lub zniszczenia kluczyków, która jest jednym z najczęściej wykorzystywanych świadczeń w ramach ubezpieczenia, występuje w każdym, nawet podstawowym pakiecie Assistance w LINK4. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziesz w OWU na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.