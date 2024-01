iProspect (dentsu Polska) wygrywa przetarg działań performance dla LINK4

Agencja iProspect (dentsu Polska) wygrała przetarg jednego z liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych – LINK4. Współpraca obejmie obsługę mediową we wszystkich kanałach digitalowych, opracowanie koncepcji strategicznej, planowanie i zakup mediów. iProspect został jednocześnie wyłączną agencją LINK4 odpowiadającą za działania performance w produkcie komunikacyjnym. Umowa ma charakter długofalowy.

– LINK4 nieustannie wdraża najnowsze usługi i rozwiązania technologiczne w obszarze marketingu online, naturalną więc dla nas drogą było rozpoczęcie współpracy z jednym z liderów w branży, jakim jest agencja iProspect. Jesteśmy przekonani, że eksperci z zespołu iProspect pomogą nam jeszcze skuteczniej dotrzeć z naszą ofertą do klientów i zadbać o ich jak najlepsze doświadczenia – podkreśla Mirosław Gilarski, członek zarządu LINK4.

– Ogromnie się cieszymy, że LINK4 zaufało właśnie nam. I że to nasza oferta, strategia i ambitne podejście do działań performance przekonało naszego nowego Klienta. W dentsu stawiamy na rozwój usług w tym zakresie, oferując klientom rozwiązania zorientowane na maksymalną efektywność i tym samym najlepszy zwrot z inwestycji. Jestem pewien, że zespół ekspertów dentsu wprowadzi działania LINK4 na najwyższy poziom – komentuje Jan Roman, New Business Director, dentsu Polska.

LINK4 jest pionierem ubezpieczeń direct i jednym z najbardziej rozpoznawalnych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność w styczniu 2003 i szybko awansowała do grona liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Oferuje także m.in. ubezpieczenia domu, OC w życiu prywatnym, turystyczne oraz produkty z linii LINK4 Mama i Tata. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym tytułu Marka Godna Zaufania 2023. LINK4 należy do Grupy PZU, największego konglomeratu finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dentsu to sieć stworzona z myślą o przyszłości, pomagająca klientom przewidywać i projektować przełomowe rozwiązania oraz tworzyć nowe ścieżki wzrostu w zrównoważonej gospodarce. Przyjmując skoncentrowane na ludziach podejście do transformacji biznesowej, wykorzystuje wnikliwość do łączenia marki, contentu, handlu i doświadczenia – wszystko w oparciu o innowacyjną kreatywność. Główna siedziba znajduje się w Tokio, a 65 000 oddanych ekspertów pracuje w czterech regionach (Japonia, Ameryka, EMEA i APAC). Dentsu łączy japońską innowacyjność ze zróżnicowaną, globalną perspektywą, aby napędzać rozwój klientów i kształtować społeczeństwo.