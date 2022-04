Razem bezpieczniej – pakiet OC/AC w LINK4

Wielu kierowców decyduje się na zakup ubezpieczenia Autocasco w pakiecie z obowiązkowym OC. Rosnąca liczba kradzieży aut i ich części, coraz gwałtowniejsze zjawiska pogodowe to wszystko sprawia, że szukamy dodatkowej ochrony dla swojego auta, nie chcąc się narażać na wysokie koszty w razie szkody.

Rzecz w tym, że oferta ofercie nierówna. Stojąc przed wyborem, dobrze jest postawić na sprawdzoną firmę z polskim kapitałem. Ofertą bogatą, a jednocześnie przejrzystą i na prostych zasadach jak gama ubezpieczeń LINK4. Profesjonalizmu i przyjaznego podejścia tego ubezpieczyciela dowodzą opinie zadowolonych klientów, a także odznaczenie LINK4 TU SA Top Marką Lauru Klienta 2022 w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych direct oraz przyznanie złotego Lauru Klienta w segmencie jakości obsługi klientów indywidualnych.

Pakiet OC/AC – to się opłaca

Kupując pakiet OC/AC w LINK4, sięgamy po dwa najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń.

Pierwszym jest ubezpieczenie OC – obowiązkowa polisa dla wszystkich aut, poruszających się po polskich drogach. OC chroni nas przed ryzykiem pokrycia ogromnych kosztów w razie szkody wyrządzonej innym, a zarazem zapewnia wypełnienie spoczywającego na nas z mocy prawa obowiązku.

Drugie to Autocasco, czyli ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, ale warto je mieć. Samo OC nie chroni bowiem naszego auta. To AC osłania właścicieli pojazdów przed ponoszeniem konsekwencji kosztownych napraw w razie uszkodzeń, które mogą powstać wskutek wypadku lub kolizji spowodowanych z naszej winy. Może być także finansowym zabezpieczeniem na wypadek kradzieży samochodu.

Wykupując pakiet OC/AC w LINK4, nabywamy więc dwa najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń. Jak wybrać najlepszy wariant? Decydując się na ubezpieczenie AC w LINK4, polisę zawieramy w formule all risk, co oznacza, że nasz pojazd objęty jest ochroną w razie wszelkich zdarzeń (oprócz tych konkretnie wskazanych w OWU).

Przejrzyście, czyli uczciwie

Co bardzo ważne, w LINK4 zasady ubezpieczenia są niezwykle proste i – co za tym idzie – transparentne. Nie ma tu mowy o tzw. zapisach małym druczkiem. Klient otrzymuje pełną informację o zakresie ubezpieczenia, jak i o przysługujących mu prawach. - Jasne, przejrzyste reguły polis w LINK4 to podstawa naszego działania. W LINK4 stawiamy na prostotę rozwiązań, bo to sprawia, że klient ma do nas zaufanie i zostaje z nami na lata – podkreśla Marek Baran, dyrektor komunikacji korporacyjnej w LINK4.

Ochrona, jakiej potrzebujesz

Ubezpieczenie AC w LINK4 może mieć różny zakres, a więc i różną wysokość składki. To kierowca decyduje, jaki wariant polisy wybiera. Do dyspozycji jest Autocasco Kradzieżowe i Wypadkowe. Co istotne w LINK4 dbają nie tylko o naprawę pojazdu. Zwrotowi podlegają także koszty ewentualnego holowania samochodu do warsztatu lub parkowania go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy. Ubezpieczenie obejmuje także auta z instalacją gazową.

Ze względu na sposób naprawy szkody LINK4 oferuje dwa warianty ubezpieczenia do wyboru:

● WARSZTAT – naprawa auta w wybranym warsztacie, w tym ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi) z wykorzystaniem oryginalnych części i rozliczenie na podstawie faktur;

● KOSZTORYS – na podstawie wyceny szkody sporządzonej przez rzeczoznawcę właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie i naprawia auto we własnym zakresie.

Pakiet OC/AC w LINK4 – jak to działa?

O tym, jak działa polisa OC/AC w LINK4 opowiedziała nam pani Dominika (35 l.) z Konina:

Po latach bezwypadkowej jazdy, stało się. Jesienią zeszłego roku spowodowałam niegroźną stłuczkę, ale koszty naprawy rosły lawinowo. Byłam przerażona skalą wydatków, która spadła na mnie w najmniej oczekiwanym momencie. Powiedziałam sobie: dość oszczędzania na ubezpieczeniu, bo boleśnie odczułam, jakie to ryzykowne. Przejrzałam różne oferty i popytałam znajomych. Wiele osób wskazało na LINK4, podkreślając, że mogli polegać na fachowej pomocy na miejscu zdarzenia oraz szybkiej wypłacie odszkodowania. Weszłam na ich stronę i skorzystałam z prostego w obsłudze kalkulatora, żeby zorientować się, jaka będzie wysokości składki. Szukając szerokiej ochrony, wybrałam pakiet OC/AC. Cena okazała się naprawdę korzystna. Zdecydowałam się. Życie szybko zweryfikowało tę decyzję. Miesiąc temu miałam stłuczkę. Zawiniła moja nieuwaga. Wyjeżdżając z miejsca parkingowego pod supermarketem, uderzyłam w auto jadące z tyłu. Z początkowego szoku wyrwało mnie mocne pukanie w szybę. To pasażerka uszkodzonego auta chciała mi oznajmić, że jej mąż – kierowca – właśnie dzwoni po policję. Po ustaleniu mojej winy zadzwoniłam do ubezpieczyciela.

Przyszedł czas na przyjrzenie się stratom – miałam uszkodzony cały błotnik, oderwało się też mocowanie zderzaka. Auto naprawiłam z AC, w ramach wariantu WARSZTAT – bezgotówkowo, w autoryzowanym serwisie. LINK4 załatwiło wszystko wzorowo i szybko, poza tym dzięki dodawanemu do OC Programowi Pomocy z samochodem zastępczym, mogłam przez pierwsze dni korzystać z wynajętego samochodu, co znacznie ułatwiło mi życie. Polisę w LINK4 mogę polecić z pełnym przekonaniem – trudno na naszym rynku znaleźć bardziej przyjazną klientom firmę.

Jak kupić polisę w LINK4?

Nic prostszego! Na stronie internetowej www.link4.pl znajduje się intuicyjny kalkulator, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia i w 60 sekund wyliczy całkowity polisy. Pomocą służą też fachowi konsultanci, z którymi możemy porozmawiać, dzwoniąc pod numer 22 4444444. Kolejną możliwością jest osobiste spotkanie z agentem. Ubezpieczenie AC w LINK4 dostępne wyłącznie w pakiecie z OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

