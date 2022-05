Sierp, młot i "Zwastyka": Takie "pamiątki" kupisz w Rosji

Wsiadłem do ekspresu do Sankt Petersburga i właśnie zostawiłem za sobą Moskwę z jej 20-stopniowym mrozem. Rosja to jak najbardziej jeden z rynków wschodzących (EM), a co ważniejsze, jedno z państw, w których gospodarka szybko traci impet z powodu braku reform. Dopóki ta sytuacja się utrzymuje, kryzys EM raczej się nie skończy. Jeśli już, to może się pogorszyć, zanim rynki i waluty z tej grupy…