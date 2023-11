„Rotacyjna” polityka społeczna? Miejmy nadzieję, że nie

Kluczowe programy społeczne, pomoc rodzinom, wsparcie dla emerytów czy obniżenie wieku nie powinny podlegać żadnym politycznym targom i zmianom. Prezydent w orędziu inaugurującym Sejm X kadencji podkreślił, że programy te muszą zostać utrzymane.

Andrzej Duda akcentował, że będzie stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich ośmiu lat, w tym kluczowych programów społecznych. A to nie tylko program 500+, (a już wkrótce 800+), czy tak ważna kwestia, jaką jest wiek emerytalny, ustalony na niższym poziomie, w stosunku do tego, co proponowała poprzednia koalicja PO-PSL.

Pomimo kryzysów wywołanych pandemią koronawirusa i rosyjską agresją na Ukrainę, udało się w Polsce utrzymać stabilność systemu finansowego, stabilność waluty i „udało się, co niezwykle ważne, utrzymać miejsca pracy” – powiedział wczoraj Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę na znaczenie kluczowych programów społecznych i wsparcie dla rodzin. Do najważniejszych osiągnięć dotyczących polityki społecznej włączył również obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla emerytów i wiele innych programów. Podkreślił, że „muszą zostać utrzymane”. Muszą być kontynuowane.

Warto więc w największym skrócie przypomnieć, jaką mamy obecnie sytuację dotyczącą polityki prorodzinnej i prospołecznej. Taki przegląd „ku pamięci” może się bardzo przydać. Flagowym programem Prawa i Sprawiedliwości dla rodzin jest Program Rodzina 500plus, a od 1 stycznia przyszłego roku 800 Plus, z którego ma skorzystać w 2024 r. prawie 6,7 mln dzieci.

Ale to także inne inwestycje w społeczeństwo i rodzinę, do których należą m.in: Program 300+(jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny), Program Maluch Plus (rządowy program wspierania instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.), czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (świadczenie kierowane do rodzin z dziećmi, którego celem jest pokrycie części wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od 12. do 35. miesiąca życia).

Miejmy nadzieję, że nie zostaną one wymienione na inne, mniej korzystne dla beneficjentów, „rotacyjne”, do wyboru, czy obwarowane srogimi progami dochodowymi. Może być przecież wiele wariantów.

Jednak akceptowalne jest tylko jedno rozwiązanie – kontynuacja programów i co najwyżej kolejne zabezpieczania dla rodzin, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Polityka prorodzinna to także cały szereg zmian prawnych, regulujących kwestie urlopowe, zaliczających czas opieki nad dziećmi do emerytury i pozwalających na swobodniejsze łączenie życia zawodowego z rodzinnym i osobistym.

To wszystko jest naprawdę ważne, biorąc pod uwagę chociażby tak niekorzystną i groźną sytuację demograficzną w Polsce. Demografia wciąż pozostaje wyzwaniem.

I na koniec kilka słów o wieku emerytalnym – dla Polek i Polaków (ale przecież nie tylko dla nas, o czym dobitnie świadczy bunt społeczny w tej sprawie we Francji) - to wyjątkowo newralgiczny temat. Wiek emerytalny już raz został podniesiony. Zrobili to częściowo ci sami ludzie, którzy teraz zamierzają rządzić – wtedy była to koalicja PO – PSL.

Dzisiejsi politycy Koalicji Obywatelskiej formułują przekonania o jasnych stronach dłuższej pracy dla seniorów. Oczywiście „dobrowolnej” dłuższej pracy, jak zaznaczają.

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie zapowiedzi, a także, co istotne, klimat działania polityków tworzących nową koalicję - z obawą i uwagą należy patrzeć na tę „dobrowolność”.