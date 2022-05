MRiPS: Blisko 120 mld zł na politykę społeczną w 2022 r.

Na realizację polityki społecznej w 2022 r. przeznaczonych zostanie blisko 120 mld zł. Tylko na działania związane ze wsparciem rodzin w ramach różnego rodzaju programów wydatki budżetu państwa wyniosą 62,3 mld zł – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Z okazji przypadającego 15 maja Międzynarodowego Dnia Rodzin ministerstwo podsumowało dotychczasowe działania rządu na rzecz rodzin.

Wśród najważniejszych rozwiązań resort wymienił m.in. wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus”, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania do żłobków, Karty Dużej Rodziny i programu „Mama 4 plus”.

W tym roku tylko na działania związane ze wsparciem rodzin w ramach różnego rodzaju programów takich, jak „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Maluch plus”, nowego rodzinnego kapitału opiekuńczego – ale też innych – wydatki budżetu państwa wyniosą 62,3 mld zł – poinformowała, cytowana w komunikacie, minister Marlena Maląg. W sumie na realizację polityki społecznej w 2022 r. przeznaczymy blisko 120 mld zł. To pokazuje, że rodzina, że Polacy naprawdę są naszym priorytetem. To nie tylko deklaracje, ale konkretne działania – przekazała minister.

Resort przypomniał, że dokładnie półtora miesiąca temu obchodziliśmy sześciolecie programu „Rodzina 500 plus”. _Każdego miesiąca świadczenie trafia do 6,5 mln dzieci. Od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. to już ok. 185 mld zł wsparcia – poinformowało MRiPS.

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus” rozpocznie się 1 czerwca br. i będzie obowiązywał do 31 maja 2023 r. Aby dalej otrzymywać świadczenie, konieczne jest złożenie nowego wniosku. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej.

Ministerstwo przypomniało, że z początkiem roku wszedł w życie rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe rozwiązanie dla rodzin z najmłodszymi dziećmi. Nowe świadczenie to do 12 tys. zł wypłacanych po 500 zł co miesiąc przez okres dwóch lat lub po 1 tys. zł miesięcznie przez rok.

Przysługuje ono na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – niezależnie od dochodów, a rodzice sami decydują, na co przeznaczają dodatkowe środki.

W 2022 roku z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzysta ok. 615 tys. dzieci, a kwota wsparcia to ok. 3,1 mld zł. Do końca kwietnia br. na wypłaty kapitału wydatkowano 1,36 mld zł. Wsparciem objęto dotychczas 471,6 tys. dzieci – przekazał resort.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać tylko drogą elektroniczną przez portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.

Resort zaznaczył, że rząd stworzył także rozwiązania przeznaczone dla pozostałych dzieci – pierwszych i jedynych w rodzinie, a także tych, które np. z powodu wieku nie kwalifikują się do rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Z myślą o nich, o tych rodzinach 1 kwietnia br. uruchomiliśmy dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł miesięcznego dofinansowania, które trafi bezpośrednio do placówki. Zależy nam, by ta opieka była bardziej przystępna – dzięki nowemu rozwiązaniu rodzice zapłacą za nią mniej – podkreśliła minister Maląg.

Dodała, że w tym roku ze wsparcia ma skorzystać ok. 110 tys. dzieci.

Ścieżka wnioskowania o dofinansowanie jest taka sama jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Resort zwrócił uwagę, że chociaż dofinansowanie weszło w życie 1 kwietnia 2022 r., przysługuje z wyrównaniem od 1 stycznia br. Warunkiem jest złożenie wniosku do końca maja br.

Kolejnym działaniem, na które wskazało ministerstwo jest rozwój programu „Maluch plus”. Resort podał, że Polsce funkcjonuje ponad 7,5 tys. placówek, w których znajduje się ponad 220 tys. miejsc opieki. W 2015 r. takich miejsc było 84 tys. Ubiegłoroczny budżet programu „Maluch plus” to 450 mln zł. W ramach edycji 2021 przeznaczono dofinansowanie na utworzenie ponad 25 tys. nowych miejsc opieki oraz dalsze funkcjonowanie blisko 113 tys. miejsc.

MRiPS przypomniało także o wsparciu na rzecz starszych dzieci np. w ramach programu „Dobry start”. Jak podało ministerstwo, w latach 2018-2021 z pomocy korzystało corocznie około 4,4 mln dzieci, a łączna kwota wsparcia to ponad 5,3 mld zł. W tym roku na realizację programu zaplanowano 1,33 mld zł.

Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny, uczących się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24 lat.

Ministerstwo podkreśliło, że odciążeniem dla rodzin jest Karta Dużej Rodziny. To system zniżek dla rodzin 3 plus w wielu miejscach w całej Polsce – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To sklepy z odzieżą, obuwiem, a nawet biżuterią, tańsze prenumeraty np. czasopism, zakup książek.

Według danych MRiPS w całym kraju zniżki oferuje 9,6 tys. partnerów w ponad 30 tys. lokalizacji w całej Polsce. Korzysta z nich blisko 1,2 mln rodzin, a liczba aktywnych kart przekroczyła 3,7 mln. Z każdym rokiem więcej firm przystępuje do programu, a ich oferta jest coraz atrakcyjniejsza.

Resort przypomniał także o działaniach prowadzonych na rzecz osób starszych. Oprócz wypłaty trzynastych i czternastych emerytur wymienił program „Mama 4 plus”, który przysługuje matkom co najmniej czwórki dzieci w wysokości minimalnej emerytury, a więc od 1 marca 2022 r. 1338,44 zł brutto.

Od początku marca 2019 roku, gdy program „Mama 4 plus” wszedł w życie, do końca 2021 r., łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 1,22 mld zł. Świadczeniem objęto 66,5 tys. osób.

Czytaj też: Dlaczego zdrożały kredyty hipoteczne – komentuje Bank Pekao

PAP/mt