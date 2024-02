Zakażą nam węgla. Polacy, nic się nie stało?

Polacy nic się nie stało! - taki wniosek można wysnuć z wczorajszych wypowiedzi wiceminister klimatu i środowiska, Urszuli Zielińskiej na konferencji po tym, jak Komisja Europejska przedstawiła pomysły zaostrzenia polityki klimatycznej i praktycznie wyrzucenia z Unii węgla oraz (80-proc.) ropy i gazu do 2040 roku. Poza zapewnieniami, że nie mamy powodu do zmartwień, bo jeszcze będą i konsultacje i wybory do Europarlamentu, były też takie, że Polska będzie mieć plan „sprawiedliwej transformacji” energetycznej.

Chciałabym bardzo wierzyć, że to sygnał, iż nowy rząd rzeczywiście wziął sobie do serca słuszny postulat j swoich poprzedników i nie będzie zgadzał się na pomysły Brukseli w zakresie polityki klimatycznej podnoszące koszty życia oraz zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu i gospodarczemu kraju. (A takie efekty w kraju, gdzie niemal trzy czwarte energii pochodzi z elektrowni węglowych może spowodować szybkie ich zamknięcie.)

Zmiana tonu minister Zielińskiej

Obawiam się jednak, że wczorajsza konferencja to tylko dowód, że w resorcie klimatu wyciągnięto wnioski z burzy, jaką wywołał entuzjazm aktywistki ekologicznej Urszuli Zielińskiej, gdy po raz pierwszy jako wiceminister pojechała na spotkanie z kolegami z innych krajów do Brukseli w połowie stycznia. Wówczas w czasie spotkania z dziennikarzami pozytywnie oceniła postulat 90-procentowej redukcji emisji CO2 czyli dekarbonizacji do 2040 roku. A media zagraniczne z Politico na czele uznały, że nareszcie w rządzie w Warszawie są ludzie, którzy zmieniają podejście do unijnej polityki klimatycznej i będą ją wdrażać, a nie marudzić i zaskarżać.

Wtedy Urszula Zielińska dostała „zimny prysznic”, bo negatywnych komentarzy nie tylko polityków opozycji ale i ekspertów w kraju było wyjątkowo wiele. Być może właśnie dlatego wczoraj wszyscy mogli usłyszeć od niej, że „Polska potrzebuje wsparcia Komisji Europejskiej”, że „będziemy negocjować twardo” i „solidarnie podchodzić do polityki klimatycznej”. A ja miałam wrażenie, jakbym słuchała polityków Zjednoczonej Prawicy.

Strategia dla energetyki – karty na stół!

Mam nadzieję, że gdy Ministerstwo Klimatu i Środowiska za kilka miesięcy (a może tygodni) odkryje karty i ujawni strategię dla energetyki (czyli dla nas wszystkich) na najbliższe lata i kolejną dekadę, to nie będzie plan terapii szokowej. (Bo ten jeden raz, jaki przeszła ją Polska za rządów Leszka Balcerowicza, w zupełności wystarczy.)

Obawiam się jednak, że „piękne słowa” wiceminister Zielińskiej przygotowano na czas kampanii wyborczych do samorządów i do Parlamentu Europejskiego, a po 6 czerwca okaże się, że wbrew obietnicom jednak będą podatki od śladu węglowego oraz zakazy i nakazy – jak choćby ten dotyczący remontów domów. Zaś od 1 lipca rachunki za prąd dla ludzi pójdą w górę o 40 procent, bo okres ochronny skończy się 30 czerwca.

W tym kontekście warto pamiętać, że to nie tylko polski rząd i urzędnicy Brukseli mogą zdecydować „o przykręceniu klimatycznej śruby”, ale także - a w tym roku szczególnie - wszyscy obywatele Unii Europejskiej. To my zdecydujemy, kto pojedzie do Parlamentu, a kto wróci, ze Strasburga. Albo europosłami będą ludzie zdrowo patrzący na ochronę klimatu albo radykałowie, którzy uważają, że tylko wycięcie stad bydła, wiatraki i przydział trzech sztuk ubrania rocznie dla każdego obywatela uratują planetę…

Agnieszka Łakoma

