Życzenia optymizmu gospodarczego!

W gospodarczej historii świata aż roi się od samospełniających się przepowiedni. Ten proces doskonale znają banki, unikające jak ognia wypowiedzi dotyczących potencjalnych kolejek przed bankomatami. Czarnowidztwa unika też giełda. Mam wrażenie, że podobny proces może dotyczyć pogorszenia koniunktury w gospodarce, choć oczywiście trudno polemizować z twardymi danymi wskazującymi na postępujące spowolnienie.

Styczniowy numer „Gazety Bankowej” tradycyjnie poświęcamy w dużej części perspektywom kolejnego roku.

W edytorialu wydania 01/2017 wskazywałem na wzrost znaczenia pojęcia gospodarki narodowej i zjawiska patriotyzmu gospodarczego. Rok później polecałem uwadze zmiany wspierające działalność oraz rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W 2019 r. stawialiśmy na nowe i odnowione strategie – te dotyczące poszczególnych dziedzin rynku i gospodarki – makro- i mikroekonomiczne. Nieskromnie można podsumować – sprawdzało się, zadziało się, potwierdziło…

Przygotowując styczniowe wydanie 2020 roku, nie można było uniknąć przestróg przed spowolnieniem. Ten wątek pojawia się niemal we wszystkich wypowiedziach – od zebranych przez Dariusza Styczka prognoz uczestników i analityków rynku gospodarczego, aż po odpowiedzi w naszych rozmowach z gośćmi noworocznego wydania: ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, wiceministrem aktywów państwowych Januszem Kowalskim oraz Marleną Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Tymczasem, mimo licznych czarnych scenariuszy dotyczących polskiej, europejskiej i globalnej gospodarki PKO BP zaprezentował w listopadzie 2019 r. strategię zakładającą na 2022 r. powyżej 5 mld zł zysku netto oraz wskaźnik ROE na poziomie 12 proc.

Co istotne, strategia banku budowana była w ścisłej korelacji z prognozami gospodarczymi dla całego kraju, choć – jak podkreślał PKO w komunikacie – cele i założenia strategii nie stanowią prognozy ani szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania banku w latach 2020–2022. Jeśli jednak największy polski bank buduje optymistyczną strategię na najbliższe dwa lata, trudno przejść wobec tego obojętnie.

Chcę nawiązać właśnie do pojęcia optymizmu – zjawiska w gospodarce równie istotnego, co przywołane we wstępie samospełniające się przepowiednie.

I z życzeniami optymizmu gospodarczego trafiło w ręce Czytelników noworoczne wydanie „Gazety Bankowej”, by przestrogi, prognozy, przewidywania nie przesłoniły – mimo wszystko – tego, co w prowadzeniu każdego biznesu jest najważniejsze: radości budowania, frajdy inwestowania i tej poruszającej góry nadziei na dobry wynik, na zysk, na rozwój, na sukces. Optymistycznego Nowego Roku!

Redakcja „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl