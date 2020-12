NASZE ŻYCZENIA: Nie odwracajmy wzroku od dobra

Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy. Rok też mamy wyjątkowy. Także w przekazach medialnych, tyle spraw tak wiele razy stawiano na głowie i tyle razy odwracano kota ogonem, że normalny człowiek mógł zgłupieć. Tym bardziej musimy mówić głośno o tych dobrych rzeczach, które się udały i nie możemy pozwolić sobie wmówić, że nie ma nadziei. A Święta Bożego Narodzenia to nadzieja właśnie.

Powiedzieć, że rok 2020 to był dziwny rok, to nie powiedzieć w zasadzie nic. Świat, który znaliśmy, do odwołania, przestał istnieć. Niebo spadło nam na głowy, wdrożono nowe zasady, które często sprzeczne nie tylko z naszymi przyzwyczajeniami, ale w wielu z nas budziły jawny, czasem irracjonalny sprzeciw, bo godziły w coś, co nam jest jednak bliższe niż wielu innym nacjom – zabierały nam wolność. Jako Polacy, mamy wiele różnych tradycji, ale w tym kontekście jedna jest szczególnie silna - to umiłowanie wolności i tradycja buntu. Niestety, gdyby tego było mało, w tak trudnym momencie tak niestety potrzebnego ograniczenia swojej wolności, by wolność jak najszybciej odzyskać, mamy jeszcze w tym naszym bigosie dodatkowy składnik: polityczną wojnę domową. W wyniku tej wojny gniazda trolli łatwo podżegały nas do dalszego buntu i sprzeciwu wobec zdrowego rozsądku. Każdą słuszną decyzję podważano, każdą grupę społeczną chyba w tym roku umiejętnie podjudzano. Nie było łatwo. Niektórzy niestety stracili nadzieję, że jeszcze będzie normalnie. Wojna polsko-polska mogła poczekać, ale jej autorzy zwietrzyli okazję dla politycznej rewolucji i nie mieli skrupułów, by próbować swojego szczęścia kosztem innych.

Tym bardziej, moim zdaniem, należy podkreślić i podsumować ten rok na naszym podwórku, zwłaszcza, że można to zrobić krótko i zwłaszcza, że najważniejsze liczby nie kłamią.

**Niesamowite! Polska ewenementem w skali Europy! Tego na pewno nie chcą oglądać zagorzali krytycy działań rządu Mateusza Morawieckiego oraz przygotowanej przez rząd Tarczy Finansowej, a jednak. To jeden obraz wart tysiąca słów. Tarcza zadziałała najlepiej w Europie. Nie tylko ocalono miejsca pracy, ale też rok do roku minimalnie podniósł się poziom zatrudnienia. Tylko w Polsce

Tarcze finansowe ochroniły miejsca pracy. Liczba osób pracujących jest wyższa niż w poprzednim roku, powstały setki tysięcy nowych miejsc pracy. Mamy drugie najniższe bezrobocie w UE. Według Komisji Europejskiej bezrobocie w Polsce to nieco powyżej 3 proc. Mamy zielone dobry start dla gospodarczego wychodzenia z pandemii. Mimo znacznego fiskalnego wsparcia polskiej gospodarki finanse publiczne są w dobrej kondycji, a nasza recesja będzie należała do najpłytszych w Europie. Mamy zielone światło, mamy środki pomocowe, mamy środki własne, i mamy to, co najlepsze, czyli wolę walki. Walki o to, żeby nie tylko było jak wcześniej, ale by było lepiej. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że w styczniu przedstawi kompleksowy plan społeczno-gospodarczy. Szczepionka już jest. Nadzieja również wraca.

Co warte odnotowania, w środowisku obecnej władzy może też wracać nadzieja na wygrane za trzy lata wybory. Jak pisałem na wiosnę w tekście „Lekarstwo nie może być gorsze od choroby”: cokolwiek, co zrobi rząd, będzie złe, a cokolwiek, czego nie zrobi opozycja, będzie dobre. Chodziło o percepcję społeczną, w której za wszelkie zło, które wydarzy się wskutek zdarzenia losowego, jakim jest pandemia, będzie obwiniana obecna władza, nawet jeśli na coś nie miałaby szans wpłynąć. W społecznej optyce, opozycja wolna będzie od takiego ciężaru, ponieważ to nie ona podejmowała decyzje i nie ona rządziła.

Dlatego nadzieja może też wracać w środowisku obecnej władzy i to nie byle jaka. To nadzieja na kolejne wygrane wybory. Okazuje się, że jednak obecna ekipa rządząca dała radę i raczej nic nie wskazuje, by miała wypaść z drogi na ostatniej prostej. A przeprowadzenie Polaków przez globalny kryzys nie tylko ze szczęśliwym zakończeniem, ale i z jednymi z najlepszych wyników gospodarczych, będzie odnotowane jako niezaprzeczalny, wielki sukces.

Za to opozycja ma tylko kolejny powód do zmartwienia, bo podobnie jak niektórzy spekulanci na giełdzie, w pandemii permanentnie grała na kryzys. Gdyby zamiast tego wykazała solidarność z Polakami i patriotyczny obowiązek zostawienia politykierstwa w domu na czas kryzysu, za trzy lata miałaby niezłą kartę przetargową. Zamiast tego w pandemii nie tylko niczego konstruktywnego nie zaproponowała, ale próbowała wykorzystać każdą okazję, by destabilizować gabinet premiera Morawieckiego. Najpewniej, jeśli PO chce wygrać kolejne wybory, będzie musiała zmienić nazwę. Jednak bardziej prawdopodobne, że jej politycy opuszczą ten statek, przechodząc do innych partii. A kryzys? Na wszelkie, nawet fachowo brzmiące, słowa krytyki, każdy jej powie: gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem.

Nie zapominajmy o dobrych informacjach. Nie ignorujmy dobrych wyników. Pamiętajmy o wszelkim dobru, jakiego doświadczyliśmy i jakie sobie w tym czasie czyniliśmy, a było tego sporo. W czasie kryzysu, jako ludzie, potrafimy być naprawdę piękni! - nie jak świąteczna reklama Apartu, ale tak prawdziwie. Dlatego też zdecydowaliśmy się naświetlić na portalu, w tym pięknym, świątecznym czasie nadziei i dobra, świadectwa potrzeby czynienia dobra także w biznesie i przez pracowników, nie tylko od święta, ale przez cały rok, nawet w pandemicznym kryzysie. Wolontariat pracowniczy to piękna rzecz.

Jest w nas i jest na świecie więcej dobra niż zła. Informacji dla Polski także jest więcej dobrych niż złych. Nie zapominajmy o tym.

Wszystkiego najlepszego, w imieniu naszej redakcji, Szanowni Państwo! Dużo zdrowia, silnej wiary i – mimo wszystko – wesołych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!