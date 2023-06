Polski akcelerator dla super nowoczesnej broni

MON i PFR mają porozumienie dot. rozwoju innowacji obronnych, inaugurują akcelerator DIANA. Celem akceleratora DIANA jest połączenie najzdolniejszych naukowców, innowatorów oraz startupów pracujących nad przełomowymi rozwiązaniami zaawansowanymi technologicznie

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisały porozumienie na rzecz rozwoju innowacji obronnych w ramach programu „Technologie dla obronności w Polsce”, podał PFR. Celem współpracy jest wspieranie polskich firm technologicznych w dostarczaniu rozwiązań dla spółek z sektora obronności oraz pracę na rzecz otwarcia się polskich instytucji wojskowych na innowacje. Pierwszym elementem współpracy będzie wspólne promowanie i informowanie o akceleratorze DIANA („Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic”).

Celem akceleratora DIANA jest połączenie najzdolniejszych naukowców, innowatorów oraz startupów pracujących nad przełomowymi rozwiązaniami zaawansowanymi technologicznie (ang. deep tech), które mogą być wprowadzone do użytku w formule dual-use (podwójnego zastosowania na rynek cywilny i wojskowy). W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się tzw. pojawiające się i przełomowe technologie (ang. emerging and disruptive technologies), do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, przetwarzanie big data, technologie kwantowe i autonomiczne, biotechnologia oraz nowoczesne materiały, podano.

Polska wraz z innymi sojusznikami NATO dąży do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w całym obszarze euroatlantyckim. Nadrzędnym elementem tego zadania jest utrzymanie i doskonalenie przewagi technologicznej sojuszu. Akcelerator DIANA stworzy odpowiednie warunki w NATO do rozwoju przełomowych technologii i ich adaptacji dla wyzwań w zakresie obronności i bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności zajmiemy się likwidacją rozdźwięku między cywilnym ekosystemem innowacji a potrzebami w zakresie obronności i bezpieczeństwa, utrudniającego rozwój identyfikacji i/lub przyjmowanie przełomowych rozwiązań - powiedział wiceminister obrony Marcin Ociepa, cytowany w komunikacie.

Udział w programie DIANA pozwoli startupom i firmom technologicznym na doskonalenie swoich rozwiązań w jednym z 11 europejskich centrów akceleracji i testy technologii w 71 centrach testowych - w tym 7 zlokalizowanych w Polsce. Akcelerowane spółki otrzymają także granty wysokości do 100 tys. euro na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie.

Technologie podwójnego zastosowania wspierają innowacje i konkurencyjność gospodarki, wpływając na rozwój branż takich jak energetyka, telekomunikacja, przemysł kosmiczny, chemiczny czy biotechnologiczny. Ich właściwe zastosowanie może również przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz na świecie, szczególnie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W ostatnich latach Polska odnotowała spore osiągnięcia w dziedzinie nauki, technologii i innowacji, co jest rezultatem zwiększonych inwestycji w badania i rozwój, strategicznej polityki wspierającej innowacje oraz synergii między sektorem prywatnym, naukowym i publicznym. Wspieranie ekosystemu innowacji w Polsce to jeden z priorytetów PFR - dodał prezes PFR Paweł Borys.

Nabór do akceleratora DIANA rozpocznie się w drugiej połowie czerwca br. W czasie trwającego naboru PFR zorganizuje serię webinariów, w trakcie których eksperci będą omawiać obszary tematyczne działania akceleratora (tj. Energy resilience, secure information sharing oraz sensing and surveilance) oraz zasady aplikacji do DIANA.

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Jej priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów oraz realizacja programu pracowniczych planów kapitałowych.

