TYLKO U NAS! Robert Kubica i Daniel Obajtek o nowych planach

Dlaczego dla Roberta Kubicy formuła wyścigów DTM jest czymś wyjątkowym? Dlaczego w zupełnie nową formułę wyścigów wchodzi PKN Orlen? Co chce osiągnąć Robert, co chce osiągnąć Orlen? Co obaj myślą o współpracy ze sobą? Gośćmi Maksymiliana Wysockiego w telewizji wPolsce.pl byli Robert Kubica i Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

Seria DTM jest może nie tak znana, szczególnie w krajach, gdzie nikt w tej formule się nie ściga. DTM stoi na bardzo wysokim poziomie, nie tylko technicznym, ale też zespołów i przede wszystkim kierowców, którzy się ścigają. Są to mistrzostwa po Formule 1 o jednym z najwyższych poziomów motorsportu, dlatego też zawsze budziła u mnie duży szacunek – powiedział Robert Kubica, kierowca Orlen Team.

Dołączając do nowej serii w nowym zespole Orlen Team Art, gdzie ja będę za kierownicą biało-czerwonego BMW M4 na pewno nie będzie łatwym wyzwaniem i ten sezon zapowiada się kręto, ponieważ same tory są bardzo kręte, ale miejmy nadzieję, że pasja, determinacja i ambicje sprawią, że pod koniec roku będziemy zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. Zrobię wszystko żeby kibice wyjeżdżali z tych wyścigów w dużo lepszych humorach niż w ubiegłym roku.

Okazuje się, że wszyscy uczestnicy wywiadu za młodu grali w tę samą grę – TOCA, Touring Car Championship, która pozwalała wziąć udział w tej samej formule wyścigów samochodowych, tylko w lidze brytyjskiej.

Tez tam jeździłem, na Playstation, było wyśmienicie. DTM jest bardzo podobna. Jest dużo bardziej zaawansowane technicznie. Te pojazdy z zewnątrz wyglądają jak samochody z dachem, ale technologia, która jest użyta, jest zupełnie inna. Duża różnica jest taka, że tam nie ma blachy. Jest wszystko zrobione z włókna węglowego, tak jak ma bolid z Formuły 1. To są topowe materiały i te samochody jak na auta tak duże gabarytowo, jak na auta z tzw. dachem rozwijają nie tylko duże prędkości, ale kręcą również naprawdę dobre czasy - powiedział Robert Kubica, kierowca Orlen Team.

Dlaczego akurat DTM i dlaczego akurat Niemcy, a nie np. Wielka Brytania? Na co liczy Orlen?

Orlen cały czas inwestuje mocno w sport i to nie tylko w sporty motoryzacyjne, ale tez w inne sporty. W ciągu dwóch lat zwiększyliśmy o 100 proc. wydatkowane środki na sport, ale to się tak naprawdę opłaca, bo to się bardzo mocno biznesowo spina. Nie ma lepszej budowy takiej marki, jak przez budowę rozpoznawalności poprzez sport. A dlaczego DTM? To się zaczęło tak naprawdę od Formuły 1. Z Williamsa przeszliśmy piętro wyżej. Jesteśmy w tej chwili sponsorem tytularnym Alfa Romeo Racing Orlen, a następną decyzją są właśnie DTM-y - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Jak podkreśla prezes Obajtek, Orlen wchodzi w tę formułę, bo te wyścigi są bardzo znane w Niemczech, a firma ma konkretne plany na najbliższą przyszłość na tym rynku.

Mamy tam sieć naszych stacji. To jest około 600 stacji. Jesienią zapowiadałem, że nasza grupa zaczyna od co-brandingu, czyli dwunazwowości stacji – Benzina z Grupy Orlen i STAR z grupy Orlen, a po dwóch latach chcemy przeprowadzić rebranding, czyli by wszystkie te stacje były już pod marką Orlen. Chcąc to przeprowadzić musimy mieć rozpoznawalność. Dużą rozpoznawalność. A poprzez DTM-y chcemy to osiągnąć. Nie ma lepszej promocji niż poprzez sport, zwłaszcza sport w tym regionie, w Niemczech, tak rozpoznawalny - podkreśla prezes Orlenu.

Jak rozkładają w czasie i jakie wyzwania obaj goście wywiadu? Czy działalność Orlen to tylko biznes, czy też odpowiedzialność społeczna? Co o swoim wkładzie w polski sport myśli Robert Kubica? Co obaj panowie sądzą o współpracy. Jak bardzo sport angażuje i jak rozmówcy postrzegają patriotyzm w swoim działaniu? Odpowiedzi na te i inne pytania w wywiadzie.

