Czy Polaków uda się przekonać do PPK? (WIDEO)

Podczas XXIII Konferencji Izby Domów Maklerskich IDM Maksymilian Wysocki rozmawiał z Grzegorzem Chłopkiem, wiceprezesem PKO TFI. Tematem rozmowy było oszczędzanie i inwestycje długoterminowe.

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem ”Uczestnicy rynku kapitałowego wobec wyzwań współczesnej gospodarki”. To wydarzenie jest o tyle istotne, iż nie tylko podsumowuje miniony rok, ale też sygnalizuje najważniejsze tematy w nadchodzących miesiącach.

Trzeba oszczędzać regularnie i w taki sposób żeby nie poświęcać wszystkiego jednej inwestycji, stosować dywersyfikację portfela w tym zakresie tak żeby jedna inwestycja nie była kluczowa. Bo jeżeli taka spółka poniesie porażkę i zbankrutuje to nie ponosimy bolesnych strat, a jest to tylko ułamek naszego portfela inwestycyjnego – powiedział Grzegorz Chłopek.

Jeżeli na pięć lat przed emeryturą stwierdzamy, że nasze dochody będą niskie, to jest to oczywiście za późno. Im wcześniej weźmiemy się za oszczędzanie tym łatwiej osiągniemy cel wzbogacenia tego co otrzymamy z ZUS-u również własnymi oszczędnościami. Przed nami poważny kryzys demograficzny, będzie coraz mniej osób, które będą pracowały. Będziemy żyli dłużej i będzie mniej osób płacących składki – powiedział Grzegorz Chłopek.