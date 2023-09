Czy WHO to chińska organizacja? (WIDEO)

Podczas Krynica Forum 2023, Maksymilian Wysocki rozmawiał z dr. Tomaszem Smurą z Fundacji im. Kazimierza Puławskiego o tym w jaki sposób Chiny odgrywają coraz większą rolę na arenie międzynarodowej.

Czy prezydent Donald Trump miał rację, mówiąc pewnym głosem, że Chiny wywierają presje na Światową Organizację Zdrowia?

Od kilku dziesięcioleci Chiny przeżywają imponujący wzrost gospodarczy. Od początku lat 90 ich gospodarka powiększyła się mniej więcej 14-krotnie. Tempo rozwoju gospodarczego oraz wzrost potencjału militarnego sprawiają, że Chiny aspirują do odgrywania coraz większej roli na arenie międzynarodowej. Ich działania budzą niepokój wielu - mówi doktor Tomasz Smura.

Chiny - Gracz, który rozdaje karty

Chińczycy w przeszłości byli niezwykle ostrożni i unikali angażowania się w globalne problemy, ale obecnie są największymi dostarczycielami sił na misje pokojowe. Ich zaangażowanie obejmuje rozwiązywanie konfliktów na Bliskim Wschodzie, działania w ramach ONZ czy Międzynarodowego Związku Komunikacyjnego, mówi doktor Tomasz Smura.

Jak zaznacza, Chińczycy budują koalicje z państwami zrzeszonymi wokół swojego wpływu oraz państwami rozwijającymi się na globalnym południu. Stosują różne metody, włącznie z zachętami gospodarczymi i inwestycjami, aby przyciągnąć te państwa do swojej orbity i uzyskać wsparcie w kluczowych stanowiskach na międzynarodowych organizacjach. Dlatego też coraz częściej można zauważyć chińskich przedstawicieli na kluczowych stanowiskach w tych instytucjach, co jeszcze bardziej umacnia ich pozycję.

Kontrowersje wokół WHO

Podczas pandemii COVID-19 Stany Zjednoczone oskarżyły WHO o realizowanie chińskich interesów. Faktycznie, część działań WHO wzbudza kontrowersje, a Chiny obstawiają stanowiska kierownicze w największych światowych organizacjach, co zwiększa ich wpływy w każdym spekcie.

Co powszechnie wiadome, Chiny starają się wywierać presję na Tajwan, próbując wypchnąć go poza orbitę organizacji międzynarodowych. W ostatnich wyborach na Tajwanie zwyciężyła partia demokratyczna, co nie jest w interesie Chin. Próbują one marginalizować Tajwan i sprawić, by został odizolowany na arenie międzynarodowej.

