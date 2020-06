5G już działa! Co da nam naprawdę? Dla kogo jest groźne?

O wątpliwościach wokół technologii 5G informacji i dezinformacji jest wszędzie pełno. Jak okazało się przy okazji pandemii COVID-19, w USA za ponad połową fake newsów o COVID-19, w tym za teorią o rozpowszechnianiu koronawirusa za pomocą technologii 5G stoją obce wywiady. Ale co z realnymi korzyściami wynikającymi z tej technologii? Czy nie są przesadzone? A może są inne niż te, na których się skupiamy? Gościem dzisiejszego Wywiadu Gospodarczego jest Konrad Mróz, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej w T-Mobile Polska

5G to kolejna generacja telefonii komórkowej. O ile dotychczas mówiliśmy o wzroście prędkości, jak 2G wobec 3G, jak 3G wobec 4G/LTE, bazowano przede wszystkim na wzroście prędkości. Pierwsze generacje umożliwiały przeglądanie prostych stron internetowych. Kolejna - oglądanie video i słuchanie muzyki, granie w gry. W 5G to ponownie będzie to wzrost prędkości, ale przede wszystkim pojemność, czyli możliwość logowania się do sieci dużej liczby urządzeń i niskie opóźnienia. A to jest szalenie ważne dla wszystkiego, co związane jest z dalszym rozwojem technologicznym.

Fantastyczne wizje przyszłości z robotami, autonomicznymi pojazdami itd. To dalsza przyszłość. Co może dostać dzięki sieci 5G każdy klient?

Te autonomiczne samochody, które przyjadą po nas, zawiozą nas do domu po pracy, to generalnie wizja przyszłości. Dzisiaj, bo możemy mówić, że jest już o sieci 5G w Polsce, mówimy przede wszystkim o zwiększaniu pojemności sieci i budowaniu pewnych podstaw pod te rozwiązania przyszłości. Sieci 5G, które są obecnie uruchamiane w Polsce, będą fundamentem technologicznego pełnej sieci 5G, która będzie oparta o nowe częstotliwości, które będą rozdysponowane w aukcji. Dopiero te nowe częstotliwości będą pozwalały na nowe usługi i nowe rozwiązania, których dzisiaj jeszcze nie możemy zrobić - ocenia Konrad Mróz, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej w T-Mobile Polska.

Na czym polega różnica między uruchamianymi dziś sieciami 5G, a tymi, na które dopiero czekamy na nowych częstotliwościach? Czy to pełne, czy niepełne 5G? Dlaczego mówimy, że czekamy na 5G, skoro operatorzy właśnie je uruchomili?

Operatorzy do wdrożenia technologii 5G częstotliwości, które już posiadają. To podstawy i fundament budowania zasięgu nowej technologii i jej dostępności. Po rozdysponowaniu nowej częstotliwości możliwa będzie rozbudowa tej technologii i pełne wykorzystanie jej potencjału. Dopiero wtedy będziemy mogli osiągać najwyższe prędkości przesyłania danych, to wtedy będziemy mogli mówić o pełnym wykorzystaniu jej pojemności.

O co warto się ścigać, ścigając się o 5G? Dlaczego opłaca się niektórym mocarstwom łożyć na armię internetowych trolli i programistów tworzących armię botów do siania dezinformacji w zakresie 5G? Postawienie tamy na rozwój 5G powoduje, że gospodarka wpadnie w ślepą uliczkę, w której potrzeby dotyczące internetu będą coraz większe, a możliwości internetu coraz mniejsze. To byłby koniec nowoczesnej gospodarki.

Pionierzy 5G, ci, którzy będą pierwsi, będą mieli największą szansę stworzyć usługi i produkty przed innymi, a to oznacza większe doświadczenie z taką usługą i produktem i wyjście z nią dalej w świat, na rynki zagraniczne, które dopiero później będą na to gotowe. To oznacza nie tylko lokowanie w Polsce nowoczesnych przedsiębiorstw, ale też ekspansję z ich produktami i usługami za granicę. Nowe przedsiębiorstwa, to nowe miejsca pracy, także te wysoko wykwalifikowane. A to podstawa rozwoju gospodarki. Jednocześnie brak wprowadzenia 5G i brak nowych częstotliwości oznaczałby, że nie tylko nie będziemy wygrywać, ale powoli też zaczniemy tracić, bo jeżeli internet będzie spowalniał, zasoby nie będą wystarczające dla potrzeb klientów, to automatycznie coraz trudniej będzie nam realizować już te zadania, które teraz wykonujemy. Nie tylko zabawę i oglądanie filmów w internecie, ale również pracę - mówi Konrad Mróz, kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej w T-Mobile Polska.

Jeśli 5G jest dla kogoś groźne, to przede wszystkim dla tych gospodarek, które pozostaną w tyle zaawansowania technologicznego, jak gospodarka Rosji. Najprawdopodobniej stąd jej usilne działania, by jak najbardziej nastraszyć obywateli krajów Europy. Ci, którzy uciekną najszybciej do przodu, zyskają najwięcej.

