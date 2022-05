Prof. Hardt: Przyjąć euro, gdy wyjdą z niego Niemcy?

Najważniejszy jest polski interes. Jeśli w przyszłości okaże się, że euro, które pewnie też się będzie bardzo zmieniało, może być korzystne dla polskiej gospodarki, to trzeba będzie rozważyć przystąpienie do strefy euro. Na razie nic takiego splotu okoliczności, w mojej ocenie, nie zapowiada – mówi gość studia telewizji wPolsce.pl, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Łukasz Hardt w rozmowie z Maksymilianem Wysockim podczas XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich. „Zastanówmy się, jak by wyglądała strefa euro bez Niemiec” - proponuje

Maksymilian Wysocki: Wielu ekonomistów dzisiaj chce przyjęcia przez Polskę Euro, jako odpowiedzi m.in. na szalejącą inflację. Wszyscy paneliści, w tym pan profesor, byli w tej kwestii zgodni, że to chyba nie jest dobry moment.

Oczywiście wojna w Ukrainie jest dramatycznym wydarzeniem o konsekwencjach również gospodarczych. Argument, że gdybyśmy mieli euro nasza sytuacja makroekonomiczna byłaby lepsza pada w debacie publicznej, ale to nie jest tak, że wojna w Ukrainie unieważniła tak nagle te wszystkie argumenty, które każą się zastanowić, czy wejście do strefy euro byłoby dla nas korzystne. Tych argumentów jest wiele - mówi profesor Hardt.

Zaproponowałem panelistom i publiczności pewien intelektualny eksperyment – zastanówmy się, jakby wyglądała strefa euro, gdyby nie było w tej strefie Niemiec? Ale to nie jest mój argument. Jest książka ekonomisty Josepha Stiglitza o euro, dotycząca kryzysu w strefie euro sprzed ponad 10 lat. Stiglitz zastanawia się na różnymi scenariuszami, jak naprawić strefę euro. Rozważając różne eksperymenty myślowe Stiglitz zaproponował: Zastanówmy się, jak by wyglądała strefa euro bez Niemiec – mówi prof. Hardt z PTE.

Ja nie jestem i nigdy nie byłem dogmatycznym przeciwnikiem przyjmowania przez Polskę euro. Najważniejszy jest polski interes. Jeśli w przyszłości okaże się, że euro, które pewnie też się będzie bardzo zmieniało, może być korzystne dla polskiej gospodarki, to trzeba będzie rozważyć przystąpienie do strefy euro. Na razie nic takiego splotu okoliczności, w mojej ocenie, nie zapowiada – mówi Hardt.

W Bukowinie Tatrzańskiej w dniach od 15 do 18 maja trwa XXII konferencja Domów Maklerskich. Jej tematem przewodnim jest „Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Paneliści dyskutują m.in. nad tym jak wykorzystać to, co najlepszego może zaoferować giełda, aby przyspieszyć odbudowę gospodarczą Polski.

wpolsce.pl/mt