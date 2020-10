Pandemia. Jak pomagać osobom niepełnosprawnym w pracy?

Przed nami sezon grypowy połączony z pandemią koronawirusa, co niestety daje pewność, że coraz więcej osób, ale i firm będzie potrzebowało państwowego wsparcia. Na pewno pomoc będzie nadal kierowana do osób z niepełnosprawnościami, które odnajdują się na rynku pracy. O działaniach dedykowanych pracodawcom, zatrudniającym takich pracowników – mówił w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl Krzysztof Michałkiewicz, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koronawirus w natarciu – dziś kolejne liczby, które nam o tym dobitnie przypominają. A to dopiero początek października i sezon chorobowy przed nami.

Ponad 12 proc. mieszkańców Polski to osoby niepełnosprawne – ponad 3 mln 100 tysięcy ma orzeczoną niepełnosprawność.

Tak jak w całym społeczeństwie rośnie liczba seniorów, którzy są poza wiekiem aktywności zawodowej. Ale nie zmienia to faktu, że osoby niepełnosprawne czekają na swoją szanse, a elementem niezależności jest właśnie aktywność zawodowa – mówił Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON.

Z całej grupy niepełnosprawnych – pracuje 16.6 proc.

To ciągle jest zbyt mało, jeśli się porównamy do innych krajów europejskich, ale w różnych krajach jest inny sposób oceniania i kwalifikowania niepełnosprawności.

Rozmówca zwraca też uwagę:

Każdy z nas w swoim życiu może mieć okres niepełnosprawności – np. w wyniku wypadku czy choroby.

PFRON dysponuje z jednej strony wpłatami pracodawców, którzy nie zatrudniają u siebie osób niepełnosprawnych, a z drugiej ma do dyspozycji państwową dotację.

Głównym zadaniem PFRON jest wspieranie zatrudnienia, ale także rozwiązywanie codziennych problemów na miarę możliwości i potrzeb.

W ramach pandemii skierowano różne działania w stosunku do grup osób niepełnosprawnych. Również pracodawcy otrzymali dodatkowe środki.

Zwiększyliśmy wyraźny sposób dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników - mówi Krzysztof Michałkiewicz.

Skorzystało z tego blisko 30 tys. pracodawców, otrzymując dofinansowanie dla ponad 280 tys. miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

-1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 150 zł) -1200 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 75 zł więcej) -450 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

Osobom, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych zwiększa się kwotę o dodatek w wysokości:

-1200 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 600 zł) -900 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wzrost o 300 zł) -600 zł w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (bez zmian).

PFRON wprowadził również ulgi w regulowaniu należności z tytułu wpłat obowiązkowych przez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na rat – wskazuje gość programu.

Ważna jest także współpraca PFRON z samorządami, które są jego głównym partnerem.

Prawie 1 miliard 220 milionów przekaże w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie projektów z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej.

Do samorządów powiatowych trafi blisko 995 mln zł, a do samorządów wojewódzkich kolejnych 224 mln zł. To w sumie o 158 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

Ze środków PFRON finansowana jest działalność warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Dobre funkcjonowanie tych placówek ma nieoceniony wpływ na rehabilitację i aktywizację zawodową.

Cały wywiad:

Czytaj także: Kogo w czasie pandemii poszukują firmy rekrutacyjne?