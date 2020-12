KNF rzuca koło frankowiczom. Banki w Polsce mają lepiej?

Co dalej z frankowiczami? Czy nowa propozycja KNF rozwiąże ten problem? Czy kary za nadużycia lub nieuczciwe praktyki, jak dla Idea Bank za GetBack, nie są relatywnie niskie i dlaczego? Gościem dzisiejszego Wywiadu Gospodarczego jest prof. Jacek Jastrzęsbki, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Banki lubią uchodzić za instytucje dżentelmeńskie, ale sprawa kredytów frankowych ciąży im na wizerunku jak mało która. Nowa propozycja KNF dotycząca rozwiązania problemu kredytów frankowych nieco namieszała trochę i rozpaliła dyskusję.

W skrócie: zamiast rozprawy sądowej ugoda i dalej następujące warunki. Klient rozliczałby się z bankiem tak, jakby jego kredyt od początku był złotowy, oprocentowany według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną wówczas marżę. Dlaczego padła taka propozycja i dlaczego z państwa strony? Dlaczego teraz? Kto zyska?Dlaczego wobec tej propozycji larum podnoszą adwokaci frankowiczów? W ocenie szefa KNF w interesie adwokatów frankowiczów jest prowadzenie spraw, a nie szybkie ugody.

Moim zdaniem należy z dużą ostrożnością i sceptycyzmem podchodzić do krytyki tego rozwiązania, które pochodzi ze strony prawników, którzy zajmują się obsługą spraw frankowych przeciwko bankom dlatego, że siłą rzeczy, jest tu poważny konflikt interesów. Wdrożenie rozwiązania polubownego na szeroką skalę w oczywisty sposób zmniejsza skłonność do wytaczania spraw sądowym przeciwko bankom, a co za tym idzie, jeżeli są firmy, czy osoby, które swoją działalność zawodową, czy biznesową, opierają w dużej mierze o prowadzenie spraw frankowych przeciwko bankom, to nie jest zaskoczeniem, że ta propozycja jest przez nie oceniana krytycznie - ocenia prof. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.