Czy w 2021 r. będą podwyżki i premie dla pracowników?

Firmy próbują „ugrać” na gorszej sytuacji pracowników na rynku pracy i proponują im niższe stawki w czasie rozmów rekrutacyjnych. Ale specjaliści znają swoją wartość: zwłaszcza ci od e-commercu czy z branży IT, ale także np. w sektorze alternatywnych źródeł energii – mówił Bartłomiej Piwnicki, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną UBP Consulting w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji w Polsce.pl. Wskazywał przykłady, gdzie przy przechodzeniu z firmy do firmy pracownik uzyskał nawet dwa razy wyższe wynagrodzenie

Agencje rekrutacyjne,pomimo ostrożności firm w zatrudnianiu pracowników wcale nie odnotowują w wielu wypadkach mniszej liczby zleceń od swoich klientów. Jest kilka powodów tej sytuacji.

Ja nie zauważyłem takiej ostrożności, raczej firmy starają się zaczynać rekrutację od tego, by sprawdzać czy sami pracownicy się do nich nie zgłoszą - wiadomo kilka branż bardzo straciło na kryzysie Covid. Jednak, jeśli chodzi o stanowiska specjalistyczne, można wprost powiedzieć, że ogłoszenia w Internecie, nie dają kompletnie nic – mówił w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl Bartłomiej Piwnicki, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną UBP Consulting. Nie ma paniki ze strony pracodawców, że nie wolno rekrutować. Widać raczej umiarkowany optymizm – zaznacza.

W spawie wynagrodzeń zauważa wyraźną zmianę:

Firmy coraz częściej redukują dodatki, które do tej pory były powszechne, np. opiekę zdrowotną czy dodatkowe ubezpieczenie czy pakiety sportowe na rzecz nieco wyższych płac. Pracownicy nie są zainteresowani tymi dodatkami, więc jest trochę więcej pieniędzy na podwyższenie wynagrodzenia– mówi.

Pracodawcy próbują jednak wykorzystywać mniej korzystną dla pracowników sytuację na rynku pracy i proponować ogólnie niższe wynagrodzenia.

Firmy starają się oczywiście „ugrać”: jakąś kwotę na obecnej sytuacji rynkowej ( i proponować niższe stawki), ale w przypadku specjalistów to się po prostu nie udaje, bo oni znają swoją cenę, wiedza jaką mają wartość i, że podaż takich specjalistów jest niewystarczająca – podkreśla w rozmowie.

Sytuacja płacowa będzie wymagała rewizji, bo jest wiele obszarów, w których widać ogromne zapotrzebowanie na określonych specjalistów i to niekoniecznie w bardzo wyszukanych specjalizacjach.

Dziś biznes zdecydowanie przechodzi do sieci i coraz bardziej potrzebuje osób, które zajmą się obsługą klienta w systemach on-line.

Obecnie szanse na zatrudnieni mają osoby, które potrafią się dostosować do nowych warunków. I są w stanie bardzo szybko się dopasowywać do zmieniającego się rynku produktów, usług, sposobów działania. Stale i niezmiennie dużą szanse na lepsze warunki płacowe mają specjaliści branży IT i oni już żądają wyższych zarobków niż było to np. na początku 2020 roku. Kolejną grupą są szeroko rozumiani specjaliści -e-commerce, czyli specjaliści od „handlu w sieci”. Większość moich klientów nie sprzedawała tak masowo produktów on-line, jak ma to miejsce teraz. Wiele platform internetowych zaobserwowało wzrosty na poziomie 200-300 proc. – dodaje.

Widać to także po wzroście usług kurierskich – tak bardzo potrzebnych, tam także pracownicy są bardzo poszukiwani.

Z moich obserwacji wynika, że rozwój handlu w Internecie, który był planowany na 5-6 lat stał się faktem w ciągu 5-8 miesięcy – podkreśla rozmówca.

Na jakie zarobki mogą liczyć specjaliści z branży e-commerce? Z danych opublikowanych przez redakcję portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że najlepiej sytuują się etatowcy na stanowisku CRM Manager z najczęściej proponowaną przez rekruterów stawką 15,5 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie z kolei oscyluje w okolicach 10 tys., jednak rekordziści inkasują nawet 22 tys. Na drugim miejscu sytuują się Digital Managers z najczęściej oferowaną stawką 12 tys. zł. Statystycznie najniższy pułap w tej kategorii obejmuje granicę 10 tys. zł, a najwyższy - 13 tys. zł. Skromniej zarobki rozkładają się w przypadku E-commerce Specialists, którzy często mogą liczyć na 7 tys. zł, minimalnie - 6 tys. zł, a krańcowo - 10,5 tys. zł.

Bardzo dobrze sytuują się też na rynku specjaliści w branży alternatywnych źródeł energii. Oni także mogą liczyć na wzrost wynagrodzeń.

Zdaniem szefa firmy rekrutacyjnej Bartłomiej Piwnickiego – pod koniec 2021 wróci do firm zapotrzebowanie na pracowników oraz wrócą na szerszą skalę zarówno podwyżki jak i premie i benefity – jest to związane również w spodziewanych pieniądzach uzyskanych przez Polskę w ramach europejskich pocovidowych funduszy odbudowy.

Cała rozmowa:

Według najnowszych danych GUS: przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w grudniu 2020 r. wzrosło o 6,6 proc. rok do roku zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 1 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,9 proc. i wyniosło 5 973,75 zł. Przeciętna płaca zbliżyła się zatem do 6 tys. zł brutto, co przy umowie o pracę oznacza prawie 4,3 tys. zł na rękę.

Czytaj także: Czy światowy system finansowy jest zagrożony?