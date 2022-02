Negocjacje ws. zarobków to dziś norma [wideo]

Pracownicy nie obawiają dziś rozmów o podwyżkach, a w wielu firmach, ze względu na brak specjalistów, takie negocjacje stały się normą. Firmy próbują też innych sposobów, by zatrzymać cennych fachowców - o czym mówi w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl Bartłomiej Piwnicki, szef firmy rekrutacyjnej UBP Consulting.

Bezrobocie na poziomie 2,9 proc., dzięki czemu awansowaliśmy na drugą pozycję w Unii Europejskiej sprawia, ze rynek pracy znów jest przyjazny pracownikom. Czy taka wiedza o niskim bezrobociu ma wpływ na nastroje i samopoczucie zatrudnionych?

Te wskaźniki mają bardzo duży wpływ ponieważ w ten sposób odczytywana jest rzeczywista sytuacja na rynku pracy. Pracownicy wiedzą, że ich wartość rośnie, ponieważ brakuje fachowców, brakuje ludzi z konkretnymi kompetencjami – mówi gość programu.

I dodaje, że to pierwsza wskazówka, by pójść do swojego przełożonego i zapytać o podwyżkę.

Dzisiaj podwyżka stała się w firmach tematem numer jeden. Część firm, z którymi współpracuj, w styczniu wiele czasu spędziła na rozmowach z pracownikami na temat podwyżek.

Powodów jest kilka w tym wysoka inflacja i presja na nowe miejsca pracy. Są też sektory, które mniej chętnie podchodzą do podwyżek, m.in. branża szeroko pojętej komunikacji marketingowej, ale np. branża IT, FMCG, czy też transport, spedycja, logistyka – tam zmiany w wynagradzaniu są oczywiste.

W branży IT zmiana płacy sięga od 40 do 60 proc.

Bartłomiej Piwnicki zwraca uwagę, że niemal 50 proc. kandydatów do pracy wycofuje się z dalszego etapu rekrutacji, ponieważ uzyskuje u obecnego pracodawcy takie warunki zarobkowania i zatrudnienia, które zatrzymują go w firmie.

Rozmówca zwraca też uwagę, że w związku z brakiem pracowników widać większą chęć zatrudniania imigrantów? Natomiast cały czas w złej sytuacji są osoby w wieku 55 plus.

Nie zmieniła się niestety tendencja do zatrudnia osób 50 czy 55 plus. To się w ogóle nie zmieniło – próbuję z tym walczyć i przekonywać by takie osoby były zatrudniane, bo to bardzo dobrzy,lojalni pracownicy – podkreśla gość programu.

Zwraca uwagę, że oprócz sektora IT bardzo poszukiwani są też specjaliści od nowoczesnego marketingu, znający reguły rządzące m.in. w mediach społecznościowych.

Zarobki w takim wypadku choćby dla np. menedżera marki sięgają 15 tys. zł miesięczni - tak płacą dobre, polskie firmy.

Warto przypomnieć, że według raportu firmy Hays Poland aż 95 proc. pracodawców rozpoczęło nowy rok z planami rekrutacji nowych pracowników – ale aż trzy czwarte z nich spodziewa się trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy.

