Produkty na wagę złota! Nie marnujmy żywności! [wideo]

O tym, czemu warto wspierać Banki Żywności oraz racjonalnie i oszczędnie gospodarować produktami żywnościowymi – rozmawiamy w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji Polsce z Dominikiem Bąkiem, zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

-Pamiętajmy, że co roku w Polsce trafia do kosza 5 mln ton żywności. Ale oczywiście są i wyższe szacunki odnośnie marnowanej żywności. Dotyczy to całego łańcucha żywnościowego – każdego etapu, a więc wytwarzania, dystrybucji, handlu i wreszcie konsumpcji – podkreśla Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW.