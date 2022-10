Wall Street. Najlepszy tydzień od czerwca kończy się wzrostami

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów. To był najlepszy tydzień dla amerykańskich giełd od czerwca. W centrum uwagi pozostają wyniki kwartalne amerykańskich spółek

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o prawie 750 punktów, czyli 2,47 proc. i wyniósł 31.082,56 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,37 proc. i wyniósł 3.752,75 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 2,31 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.859,72 pkt.

W skali całego tygodnia S&P 500 i Dow zyskały po ponad 4 proc., a Nasdaq wzrósł o 5,2 proc.

Myślę, że na koniec zeszłego tygodnia rynek technicznie stał się trochę zbyt wyprzedany. I jak to już widzieliśmy wiele razy w przeszłości, kiedy sprawy idą w złym kierunku, pojawiają się sygnały kontrariańskie i rynek odbija - ocenia Randy Frederick, dyrektor zarządzający tradingiem i instrumentami pochodnymi w Schwab Center for Financial Research.

Ale jak przy każdym odbiciu, poprawa nastrojów nie musi być trwała. Dzisiejsze wzrosty nie oznaczają, że będą one miały dalszy ciąg w następnym tygodniu. Jeśli nawet tak będzie, to nie sądzę, żeby utrzymały się one dłużej niż przez jeden, dwa dni - dodał.