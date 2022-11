Wybuch w Przewodowie - NASK ostrzega przed fake newsami

KPRM Cyfryzacja wspólnie z NASK ostrzega przed szeroką dezinformacją w związku z wydarzeniami w Przewodowie

W związku z wydarzeniami w Przewodowie, w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele niesprawdzonych, zmanipulowanych lub nieprawdziwych doniesień. Pamiętajmy, że mogą być one elementem kampanii dezinformacyjnych, których celem jest wywołanie niepokoju, paniki oraz wątpliwości co do prawdziwego przebiegu zdarzenia i jego skutków.

Od wczoraj analitycy NASK zidentyfikowali w mediach społecznościowych wiele wątków narracyjnych, które nie mają nic wspólnego z dotychczasowymi ustaleniami w sprawie Przewodowa i noszą cechy manipulacji i dezinformacji.

W związku z tym zalecamy weryfikację wszystkich informacji oraz daleko posuniętą powściągliwość w reagowaniu na treści pochodzące z niesprawdzonych źródeł. Rzetelna wiedza na temat zdarzenia jest na bieżąco przekazywana przez oficjalne kanały instytucji rządowych.

Treści o charakterze dezinformacji pojawiające się w sieciach społecznościowych należy zgłaszać pod adresem: informacja@nask.pl.

Przypominamy, jak weryfikować informacje

Korzystaj z oficjalnych źródeł informacji. Są nimi m.in. rządowe serwisy gov.pl oraz ich oficjalne konta w mediach społecznościowych.

Porównuj informacje w różnych kanałach. Jeżeli masz wątpliwości co do prawdziwości informacji, sięgaj co najmniej do kilku źródeł.

Nie ufaj anonimowym, bezosobowym profilom w mediach społecznościowych. Przy sprawdzaniu informacji korzystaj z przeglądarek internetowych, które w wynikach wyszukiwania podają na wysokich miejscach znane i sprawdzone źródła informacji. Zwracaj uwagę na poprawność językową i jakość zdjęć umieszczanych w komunikatach medialnych. Materiały pochodzące z niewiarygodnych źródeł zazwyczaj odznaczają się dużą liczbą błędów oraz złymi, nieadekwatnymi i często zmanipulowanymi fotografiami.

NASK/KG