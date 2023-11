Rusza nowa kampania przeciwdziałania dezinformacji „Sprawdź, zanim udostępnisz” przygotowana przez NASK, Ministerstwo Cyfryzacji i brytyjską jednostkę Government Communications Service International.

Pod hasłem „Sprawdź, zanim udostępnisz” rozpoczęła się kolejna kampania przeciwdziałania dezinformacji w internecie przygotowana i koordynowana przez NASK.

Podkreśliła, że akcja uświadamia zagrożenia związane z machinacjami informacyjnymi, pokazuje metody oraz konsekwencje fałszywych przekazów, przybliża sposoby ich neutralizacji oraz opisuje przypadki dezinformacji w Polsce.

Kampania jest prowadzona w mediach społecznościowych i ma na celu przede wszystkim upowszechnienie prostej metody, która może ograniczyć liczbę krążących w nich fake newsów będących często bronią w atakach dezinformacyjnych. Jest pomocna w rozpoznawaniu fałszu i mistyfikacji. Metoda składająca się z siedmiu kroków nawiązuje do hasła przewodniego kampanii i nosi nazwę „Sprawdź”. Każda litera tej nazwy oznacza czynność, którą należy wykonać, by zweryfikować prawdziwość treści, z którą mamy do czynienia. - wyjaśniła NASK.