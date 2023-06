Spokój po napiętym weekendzie

Wydawało się, że początek tego tygodnia będzie należał do najbardziej „wybuchowych” w tym roku, biorąc pod uwagę wydarzenia z Rosji z minionego weekendu. Grupa Wagnera, czyli prywatne służby wojskowe zdecydowały się na pucz ze względu na mocne niezadowolenie działania ministerstwa obrony. Ostatecznie jednak konflikt został zażegnany po niecałym dniu, co pozwoliło również na przedłużenie spokoju na rynkach, który pojawił się na końcu zeszłego tygodnia.

Potencjalny konflikt wewnętrzny w Rosji mógłby doprowadzić nie tylko do światowej niepewności, ale również do większej szansy ze strony Ukrainy na wygranie wojny. Ostatecznie jednak pucz szybko został zażegnany, choć nie można wykluczyć, że do podobnych wydarzeń dojdzie w najbliższym czasie, choć z pewnością nie będzie to już tak śledzone jak podczas minionego weekendu. Na rynku nastał spokój, po dosyć intensywnym poprzednim tygodniu, który naszpikowany był wydarzeniami związanymi z bankami centralnymi. Jastrzębie podwyżki i wypowiedzi osłabiały nastroje inwestorów, choć tylko częściowo. Największe ruchy były widoczne na rynku surowców. Dzisiaj obserwujemy większy spokój. Ruchy na indeksach giełdowych nie są zbyt duże, dolar zaczął tracić w ślad za spadającymi rentownościami, co pobudziło odbicie na rynku metali szlachetnych.

S&P 500 testuje okolice 4400 punktów, a Nasdaq 100 powraca powyżej 15 tys. punktów. Niemniej dosyć sporo dzieje się na kluczowych amerykańskich spółkach. Alphabet, czyli właścicel Google’a tracił dzisiaj ponad 1 proc. wobec neutralnej rekomendacji ze strony UBS. Z kolei Tesla spadała o ponad 2 proc. ze względu na taką samą aktualizację rekomendacji przez Goldman Sachsa, który nie rekomenduje już kupowania akcji i ma neutralne nastawienie w najbliższym czasie. Jednym z wygranych dzisiejszej sesji był Lucid Group, który zyskał ponad 10 proc. ze względu na porozumienie z brytyjskim Astonem Martinem. W zamian za 3,7 proc. akcji w brytyjskiej legendzie motoryzacyjnej, Lucid podzieli się technologią związaną z samochodami elektrycznymi i pomoże Astonowi wypuścić w pełni elektryczny samochód. Warto też zwrócić uwagę na PacWest, o którym głośno było w marcu czy kwietniu. Akcje spółki zyskują ze względu na zakupienie przez firmę PE całego portfela kredytów za kwotę 3,5 mld USD.

Wzrosty w Europie i w USA na godzinę 16:00 są raczej niewielkie i nie przekraczają 1 proc. Z drugiej strony WIG20 zyskuje aktualnie niemal 2 proc.

Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB