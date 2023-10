Budownictwo zanotowało solidny wzrost

Produkcja budowlano-montażowa zanotowała we wrześniu wzrost w ujęciu rocznym o 11,5 proc. – wynika ze wstępnych danych GUS – przed rokiem wzrost ten wynosił 0,2 proc.

W porównaniu z sierpniem tego roku produkcja budowlano-montażowa zanotowała wzrost o 11,4 proc. (przed rokiem wzrosła o 3,4 proc.).

Jak podaje Urząd, we wrześniu tego roku wzrost produkcji budowlano-montażowej – w porównaniu z sierpniem - odnotowano we wszystkich kategoriach budownictwa. I tak w firmach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej była to wartość wyższa o 13,6 proc., zajmujących się wznoszeniem budynków o 10,0 proc., a wykonujących specjalistyczne prace budowlane o 9,0 proc.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych) / autor: GUS

W okresie styczeń-wrzesień tego roku, wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł 2,3 proc. w porównaniu z okresem analogicznym minionego roku.

rb