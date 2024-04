Co dalej z bardzo mocnym złotym?

W kwietniu złoty przedłuża wspinaczkę z minionych miesięcy. EUR/PLN zadomowił się poniżej bariery 4,30 i zbliżył się do 4,25. Euro potaniało w minionych dniach o niespełna 1 proc., ale ostatni raz kosztowało mniej przeszło cztery lata temu, przed wybuchem pandemii. Fundamenty złotego są niezmiennie pozytywne.

Niechęć RPP do obniżek sprawia, że notowania polskiej waluty determinowane są przez wysokie realne stopy procentowe i niską zmienność. Korzystnie wygląda sytuacja w bilansie płatniczym, a magnesem jest też perspektywa kilkuprocentowej dynamiki PKB. Sprawia to, że po pierwszej fazie gwałtownego wzrostu wartości z końcówki ub.r, złoty pozostaje mocny i stabilny, a notowania kursów walut stopniowo osuwają się na niższe pułapy.

Na starcie kwartału kroku PLN dotrzymują liczne waluty o renomie ryzykownych. Wiele z nich odbija po okresie znacznej słabości, m.in. korona norweska czy węgierski forint. Dowodzi to dobrych nastrojów inwestycyjnych na globalnych rynkach. Nasz fintech zakłada jednak, że kurs euro może mieć problem z wyraźnym i trwałym pogłębieniem ostatnich spadków. Złoty jest na granicy przewartościowania, a od wiosny odbijająca inflacja zacznie ujmować atrakcyjności odsetkowej. Prognozy Cinkciarz.pl, który w najnowszych rankingach agencji Bloomberg utrzymał pozycję instytucji najtrafniej prognozującej na świecie kurs EUR/PLN zakładają, że punkt równowagi w notowaniach przesunie się w bieżące okolice 4,25. Tyle też powinniśmy na koniec roku płacić za wspólną walutę.

Więcej przestrzeni do zniżek zdaje się mieć kurs franka, w którego notowaniach po marcowej, dość zaskakującej obniżce stóp SNB ugruntował się wyraźny trend spadkowy. Ostatnie dane o inflacji w Szwajcarii, która niespodziewanie wyhamowała do 1 proc. r/r, sugerują, że złagodzenie stanowiska i porzucenie preferencji, by waluta pozostała silna będą trwałe. Fintech Cinkciarz.pl zakłada, że frank zmierza do zrównania się wartością ze wspólną walutą i osiągnięcia z nią parytetu. W takim scenariuszu w pozostałej części roku frank potaniałby o kolejne 8 groszy.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl