Inflacja coraz bliżej celu, co zrobi RPP?

Wczoraj poznaliśmy główne założenia projektu budżetu na przyszły rok i nie ma raczej mowy o fiskalnej konsolidacji. Sierpniowy flesz inflacyjny wskazuje na dalsze ochłodzenie dynamiki cen, a to podsyca rozważania o ruchach RPP. Ostatnia sierpniowa sesja przebiega w mieszanych nastrojach i w oczekiwaniu na kluczowe dane z USA.

Budżet wydatków i mocnej gospodarki

Rada Ministrów przyjęła wczoraj najważniejszy dokument z gospodarczego punktu widzenia, czyli projekt budżetu na przyszły rok. Oczywiście w trakcie prac w parlamencie zwyczajowo w ustawie zajdą jeszcze jakieś zmiany, ale główne parametry powinny zostać utrzymane. Dochody państwa mają wynieść prawie 650 mld złotych, a wydatki ponad 900 mld. Te liczby przełożą się na ponad 270 mld deficytu, co stanowi 6,5 proc. PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku wyniesie z kolei 53,8 proc. Projekt zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 3,5 proc., a inflację średnioroczną na 3 proc. Najwięcej pochłoną wydatki na obronność (200 mld, czyli prawie 5 proc. PKB) i ochronę zdrowia (blisko 250 mld). Większość ekonomistów ocenia zarys budżetu jako dość realistyczny. Zwracają jednak uwagę, że potrzeby pożyczkowe państwa będą rosły, co musi przełożyć się także na rentowności papierów dłużnych. Inwestorzy przyjęli doniesienia o projekcie budżetu bardzo spokojnie, polskie aktywa aktualnie w największej mierze podążają za ogólnorynkowym sentymentem.

Inflacja daje przestrzeń

Ostatni dzień handlowy miesiąca to oczywiście klasyczny moment publikacji wstępnych szacunków inflacyjnych. W Polsce dostaliśmy miłą niespodziankę w postaci wskaźnika CPI na poziomie 2,8 proc. rdr, czyli nie tylko poniżej poprzedniego odczytu (3,1 proc.), ale też lekko poniżej prognoz (2,9 proc.). Równocześnie jest to najniższe wskazanie od czerwca zeszłego roku. Co więcej w odniesieniu miesięcznym możemy mówić nawet o minimalnej deflacji (-0,1 proc.). Bliskość celu inflacyjnego (ustalonego przez NBP na 2,5 proc. z odchyleniem +/-1 p.proc) w połączeniu z wysokością głównej stopy procentowej (5 proc.) rozpala oczekiwania co do obniżek kosztu pieniądza. Posiedzenie RPP już w najbliższą środą i trzeba będzie uznać za zaskoczenie, jeśli w otoczeniu ostatnich danych makro Rada nie zdecyduje się na cięcie o chociaż 25 pb. Mimo ostatnich, lekko jastrzębich komentarzy ze strony części członków władzy monetarnej (w tym tygodniu tak wybrzmiała Iwona Duda), to coraz trudniej uznawać, że nie ma odpowiedniej przestrzeni do przynajmniej minimalnego kroku w luzowaniu polityki pieniężnej. Rynek złotego przyjął powyższe dane ze spokojem.

Początek ostatniej sesji sierpnia

Nastroje wśród inwestorów pozostają mieszane. Wczorajszy handel na Wall Street zakończył się historycznym rekordem indeksu S&P500, ale dzisiejsza sesja w Azji to albo lekkie wzrosty (np. Hongkong) albo lekkie spadki (Tokio). Europejskie parkiety niestety coraz mocniej wchodzą w fazę korekcyjną i w piątek o poranku solidarnie mienią się czerwienią. Główne indeksy tracą po godz. 10 tracą ponad 0,5 proc., a ich śladem podąża Warszawa, gdzie WIG20 zniżkuje w podobnym zakresie. Po osmiu zwyżkowych miesiącach naszych blue chipów z rzędu (drugi najdłuższy w historii byczy okres) sierpień zakończy ten bieg kilkuprocentowym spadkiem. Spokojniejszy przebieg ma na razie sesja na rynku walutowym, ale ten może się przygotowywać na popołudniowe dane z USA. Kurs EUR/USD utrzymuje się w sierpniowej konsolidacji, a w trakcie pisania tych słów wyszedł powyżej 1,168 $. Kurs EUR/PLN pozostaje poniżej 4,27 zł, a kurs USD/PLN oscyluje wokół 3,65 zł.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Niemcy – wskaźnik inflacji CPI

14:30 – USA – wydatki Amerykanów PCE

Adam Fuchs - dealer walutowy InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje