Twaróg czy serek wiejski – co wybrać?

Twaróg oraz serek wiejski to fermentowane produkty mleczne powszechnie obecne w codziennym jadłospisie, szczególnie w diecie mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.

Oba produkty charakteryzują się wysoką wartością odżywczą i mogą stanowić źródło pełnowartościowego białka, wapnia oraz innych składników odżywczych. Czy jednak zastanawialiście się kiedyś, który z tych dwóch produktów jest lepszym wyborem?

Twaróg

Twaróg – zwłaszcza w wersji chudej lub półtłustej – dostarcza około 17–19 g białka na 100 g produktu, przy stosunkowo niskiej zawartości tłuszczu (0,5–5 g) i kaloryczności mieszczącej się w zakresie 80–120 kcal/100 g.

Produkt ten cechuje się niskim indeksem glikemicznym oraz bardzo małą zawartością węglowodanów, co czyni go korzystnym wyborem dla osób z insulinoopornością, cukrzycą typu 2 czy w kontekście diet redukcyjnych i wysokobiałkowych.

Twaróg może także zawierać relatywnie mniej sodu i dodatków technologicznych w porównaniu z przetworzonymi wariantami innych produktów mlecznych.

Serek wiejski

Serek wiejski to produkt o łagodniejszej konsystencji i wyższej zawartości wody. W porównaniu z twarogiem zawiera nieco mniej białka, bo około 11–13 g/100 g, więcej tłuszczu (4–5 g/100 g) oraz nieco wyższą kaloryczność (90–110 kcal/100 g). Z uwagi na swoją strukturę oraz łatwiejsze trawienie może być preferowany przez osoby z wrażliwym przewodem pokarmowym, dzieci lub osoby starsze. Warto jednak zauważyć, iż serek wiejski często zawiera znaczne ilości sodu, co powinno być uwzględnione w diecie osób z nadciśnieniem tętniczym czy stosujących dietę niskosodową.

Rotuj dowolnie

Oba produkty mogą stanowić komponent dobrze zbilansowanej diety oraz cechują się wszechstronnym zastosowaniem kulinarnym – sprawdzają się zarówno jako składnik past kanapkowych, farszów, jak i w przygotowaniu dań na słodko czy wytrawnych potraw.

Wybór zarówno twarogu, jak i serka wiejskiego zależy tak naprawdę od indywidualnych preferencji konsumenta. Należy jednak zwrócić uwagę, żeby za każdym razem wybierać ich wersje naturalne, niesłodzone czy pozbawione innych dodatków technologicznych

Filip Siódmiak

